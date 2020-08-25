В России выявлено 4696 новых случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших в Москве (681), Санкт-Петербурге (179) и Московской области (143).
С начала пандемии в России зарегистрировано 966 189 пациентов, заболевших COVID-19. Число выздоровевших достигло 779 747, количество летальных исходов составило 16 568.
Ранее 25 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус остаются 214 519 человек. В стране, по последним данным, проведено свыше 34,8 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.
11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса под названием «Спутник V». Препарат разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи. Минздрав России уже объявил о запуске ее в производство. 24 августа в министерство были поданы документы для получения разрешения на проведение третьего этапа испытаний данной вакцины.
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