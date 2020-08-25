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10:51 (мск), источник: Известия

В России выявлено 4696 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 4696 случаев коронавируса, вылечились 6652 пациентов, 120 — скончались. Об этом 25 августа сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:28 MSK, 25.08
Инфицировано966 189+4 696
11.08
4945
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
11.0824.08
Скончалось16 568+120
11.08
130
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
11.0824.08
Выздоровело779 747+6 652
11.08
6494
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
11.0824.08
Инфицировано23 666 460+219 236
11.08
221060
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
11.0824.08
Скончалось813 418+4 312
11.08
4751
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
11.0824.08
Выздоровело15 350 215+201 866
11.08
226891
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
11.0824.08
Источник: Агентство «Москва»

Больше всего новых заболевших в Москве (681), Санкт-Петербурге (179) и Московской области (143).

С начала пандемии в России зарегистрировано 966 189 пациентов, заболевших COVID-19. Число выздоровевших достигло 779 747, количество летальных исходов составило 16 568.

Ранее 25 августа в Роспотребнадзоре сообщили, что в России под медицинским наблюдением из-за подозрений на коронавирус остаются 214 519 человек. В стране, по последним данным, проведено свыше 34,8 млн лабораторных исследований на наличие инфекции.

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Названа дата начала массовой вакцинации от коронавируса в России

11 августа в России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса под названием «Спутник V». Препарат разработали специалисты Центра им. Н. Гамалеи. Минздрав России уже объявил о запуске ее в производство. 24 августа в министерство были поданы документы для получения разрешения на проведение третьего этапа испытаний данной вакцины.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000−112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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