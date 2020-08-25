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10:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Котенок проехал 50 км в моторном отсеке авто

И нашел новый дом.

Розалинда О'Брайен из Чешира в Англии заметила возле своего двора незнакомого котенка. Подумав, что это новый питомец кого-то из соседей, она не обратила на него внимания.

На следующий день женщина отправилась в 50-километровую поездку в Уинсфорд. Уже прибыв на место и припарковав авто, она услышала мяуканье и с удивлением увидела в моторном отсеке все того же котенка, сообщает UPI.

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«Я ехала на скорости около 65 миль в час (105 км в час — Ред.), поэтому котенку очень повезло, что он не обгорел или что-то в этом роде», — сказала О'Брайен журналистам.

Когда женщина попыталась достать котенка, он спрятался глубоко внутри машины. В итоге ей пришлось обратиться к спасателям за помощью. После нескольких часов усилий «зайца» вызволили и отвезли в приют, где его осмотрели, отмыли и накормили.

Розалинда решила, что заберет котенка себе. Она уже даже придумала для него имя — Ярис, в честь модели своего автомобиля.

Анна Лысенко

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