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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Москва спустя 85 лет прекратила троллейбусное движение

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Со вторника в Москве прекратилось движение троллейбусов по последним шести регулярным маршрутам, позже будет запущен только один маршрут с ретротроллейбусами, сообщает ГУП «Мосгортранс».

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Так, последние троллейбусные маршруты №№ м4, 28, 59, 60, 64, 72 с 25 августа переведены на автобусы и электробусы. По маршруту № м4 запущены электробусы, по остальным маршрутам, названным №№ т28, т59, т60, т64, т72 запущены автобусы.

Гендиректор ГУП «Мосгортранс» Леонид Антонов, слова которого приводит пресс-служба, заявил, что в знак уважения к троллейбусу руководство города приняло решение оставить один троллейбусный маршрут в Москве навсегда — от Комсомольской площади до Новорязанской улицы.

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Отмечается, что на Новорязанской улице в июне 1937 года был открыт второй троллейбусный парк. Скоро в этом районе откроется Музей Транспорта Москвы, там тоже можно будет увидеть троллейбусы разных лет. Обкатка маршрута запланирована на сентябрь, потом на нем постоянно будут ходить два ретротроллейбуса.

По словам Антонова, тенденция перехода на электробусы есть во многих городах Европы, Америки, Азии, «но именно российская столица занимает первое место по количеству электроавтобусов среди европейских столиц». «Количество электротранспорта постоянно растет — сейчас в парке 450 электробусов, до конца года их будет 600, а к 2024 году — планируется более 2600», — сообщил он.

В настоящее время в Москве 36 электробусных маршрутов, на которых работают более 330 машин на электрической тяге. Первый троллейбусный маршрут был запущен в Москве в конце 1935 года.

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