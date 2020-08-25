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12:49 (мск), источник: Интерфакс

Главный инфекционист Минздрава назвал условия для повторного заражения COVID-19

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Повторно заразиться коронавирусом можно, но такие случаи крайне редки, заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

Коронавирус COVID-19
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Источник: Агентство «Москва»
Новость
Ученые усомнились в способности коронавируса заражать людей через еду

По его словам, это возможно только ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека: «при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего».

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-Оол сообщил, что заразился коронавирусом во второй раз. О его первой госпитализации стало известно в конце мая. 4 июня сообщалось, что он уже вылечился. После повторного заражения его решили дообследовать в Москве.

«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — допустил глава республики.

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Повторно заболевшего коронавирусом главу Тувы увезли в Москву

Также 24 августа The New York Times написала, что ученые Университета Гонконга подтвердили первый случай повторного заражения COVID-19. Там 33-летний здоровый мужчина заразился спустя четыре с половиной месяца после первого заражения. Второй раз он заболел после поездки в Испанию. Генетический анализ показал, что речь идет о разных модификациях коронавируса.

В прошлый раз Чуланов говорил о редкости повторных заражений в июле.

Тогда губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что местный врач в течение двух месяцев дважды заразился коронавирусом во второй раз. Весной сообщалось о повторном заражении пациентки из Бурятии.

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