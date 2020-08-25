Врачи предупредили о долгосрочных последствиях для переболевших коронавирусом детей

Симптомы коронавируса, такие как головная боль, высокая температура, одышка, кашель и нарушение пищеварения, могут сохраняться у детей на протяжении длительного времени, предупреждают врачи. Об этом пишет The Wall Street Journal. По мнению специалистов, это может говорить о том, что дети более уязвимы для COVID-19, чем предполагалось изначально.
В совместном докладе Американской академии педиатрии и международной Ассоциации детских больниц сказано, что сейчас на детей приходится около 9% всех случаев заражения в США по сравнению с мартовскими 2%.
С 9 июля количество инфицированных детей в стране увеличилось вдвое. По данным из 49 штатов, на 13 августа диагноз был подтвержден у 406 109 детей, отмечает издание.
Врачи утверждают, что большинство детей переносят болезнь в легкой форме и без всяких симптомов. Однако некоторые специалисты сообщили, что у части пациентов есть симптомы, которые сохраняются в течение нескольких недель. Кроме того, у некоторых детей развивается поствирусный синдром, отмечают врачи.
«Это важная область для изучения, потому что мы все еще много узнаем о вирусе, особенно о его воздействии на детей», — считает заместитель председателя комитета по инфекционным заболеваниям Американской академии педиатрии Шон О’Лири, который сам столкнулся с долговременными симптомами COVID-19. «Мы также должны понимать, есть ли потенциальные последствия у долгосрочных симптомов», — добавил эксперт.
Одна из проблем в отслеживании долговременных симптомов у детей заключается в том, что тестирование было непоследовательным, пишет WSJ. В первые недели пандемии детям было трудно пройти тест на коронавирус. За пять месяцев число тестирований, которые проводятся у детей, выросло, указывает издание, отмечая, что в последние недели оно вновь начало снижаться. Прежде все обсуждения, связанные с детьми и коронавирусом, например, вопросы о сроках открытия школ, велись вокруг рисков распространения инфекции и не затрагивали возможные долгосрочные последствия заражения, подчеркивает газета.
По данным доцента кафедры детских инфекционных заболеваний Медицинского центра Университета Дьюка Мэтью Келли, который ведет статистику по более чем 400 случаев заражения у детей в Северной Каролине, основным осложнением для инфицированных детей является мультисистемный воспалительный синдром (MIS-C). «Это самая тяжелая форма, но, похоже, есть большая группа детей, у которых развиваются менее серьезные воспалительные заболевания, чем-то, что характерно для MIS-C», — отметил Келли.