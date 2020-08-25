19:23 (мск), источник: Интерфакс
Глава Минздрава не смог подтвердить повторное заражение главы Тувы
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — В федеральном Минздраве нет данных о том, что у главы Тувы Шолбана
«Возможно, нагрузки не дали сформироваться антителам, иммунитету после первого заражения», — предположил он.
Утром 25 августа в Кызыле сообщили, что у него высокая температура, но в целом состояние стабильное. Главу Тувы решили отправить в Москву на дополнительное обследование.
Депутат Госдумы, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что
«Нет оснований полагать, что появился
Депутат допустил, что в мае врачи могли ошибиться с диагнозом.
Другой возможный вариант связан с тем, что, по словам академика, существует небольшая доля людей (около 5%), у которых есть проблемы с иммунной памятью, и у них может не вырабатываться иммунитет.
Онищенко призвал не делать поспешных выводов и пожелал главе Тувы скорейшего выздоровления.