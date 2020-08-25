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16:15 (мск), источник: Forbes

Премьер Финляндии предложила отказаться от восьмичасового рабочего дня

Финский премьер вернулась к идее сокращения рабочего времени, которую она выдвигала еще до назначения. Она полагает, что отказ от восьмичасового рабочего дня стал необходим в условиях роста безработицы из-за пандемии.

Источник: FinnishGovernment

В Финляндии необходимо сократить стандартный рабочий день, который занимает восемь часов, заявила премьер-министр страны Санна Марин, передает Reuters. Марин полагает, что уменьшение продолжительности работы можно компенсировать увеличением производительности.

Идею сокращения рабочего дня до шести часов и перехода на 4-дневную рабочую неделю Марин выдвигала еще до того, как стала премьером, напоминает агентство. В августе 2019 года она заявила, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями и посвящать его своим хобби и своей жизни.

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Несколько месяцев спустя Марин возглавила финское правительство, став третьей в истории страны женщиной на этом посту и одной из самых молодых премьер-министров в мире. Вскоре после ее назначение правительство заявило, что не планирует вводить в стране 4-дневную рабочую неделю.

Теперь Марин предстоит убедить всю правящую левоцентристскую коалицию из пяти партий в том, что сокращение рабочего времени необходимо в условиях роста безработицы из-за пандемии, указывает Reuters. «Нам необходимо создать четкое видение и предпринять конкретные шаги относительно того, как Финляндия может продвинуться к сокращению рабочего времени, а финские служащие — к лучшей трудовой жизни», — подчеркнула премьер-министр на встрече со своими коллегами по Социал-демократической партии.

Марин считает, что сокращение рабочего времени может стать возможным за счет повышения производительности и не противоречит планам правительства по увеличению уровня занятости в Финляндии с нынешних 73,7% как минимум до 75%. «Богатство, вызванное увеличением производительности труда, должно быть разделено не только между собственниками и инвесторами, но и между рядовыми сотрудниками», — отметила премьер.

Клара Минак

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