17:29 (мск), источник: Интерфакс
Клиника Charite отменила пресс-конференцию о состоянии Навального
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU —
«Она была предусмотрена, но не состоится», — сообщил «Интерфаксу» представитель
Ранее редакционная сеть RND сообщала, что в 9:00 (10:00 по Москве) во вторник состоится
Накануне клиника Charite распространила заявление, в котором говорилось, что клинические результаты указывают на отравление Навального ингибитором холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме.
Между тем врачи омской больницы, в реанимацию которой первоначально попал Навальный, заявили, что тесты на ингибиторы холинэстеразы у Навального давали отрицательный результат.
Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера отправили в больницу скорой медицинской помощи N1.