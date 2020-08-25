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17:29 (мск), источник: Интерфакс

Клиника Charite отменила пресс-конференцию о состоянии Навального

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU — Пресс-служба берлинской клиники Charite, в которой лечат российского оппозиционера Алексея Навального, не дала пояснений, почему запланированная на вторник пресс-конференция о состоянии здоровья больного не состоялась.

Источник: AP 2020

«Она была предусмотрена, но не состоится», — сообщил «Интерфаксу» представитель пресс-службы клиники. По его словам, официальной рассылки с приглашением для прессы не было, так как мероприятие было отменено утром, до самой рассылки.

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Ранее редакционная сеть RND сообщала, что в 9:00 (10:00 по Москве) во вторник состоится пресс-конференция о состоянии здоровья Навального, при этом официального сообщения от пресс-службы клиники не было. Затем сообщение убрали с сайта RND.

Накануне клиника Charite распространила заявление, в котором говорилось, что клинические результаты указывают на отравление Навального ингибитором холинэстеразы. Пациент находится в искусственной коме.

Между тем врачи омской больницы, в реанимацию которой первоначально попал Навальный, заявили, что тесты на ингибиторы холинэстеразы у Навального давали отрицательный результат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что версия об отравлении — одна из нескольких, и призвал не спешить с выводами.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Борт совершил вынужденную посадку в Омске, где оппозиционера отправили в больницу скорой медицинской помощи N1.

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