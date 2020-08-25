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17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Российскую вакцину от коронавируса испытают на мексиканцах

Две тысячи мексиканцев будут участвовать в третьей завершающей фазе испытаний российской вакцины «Спутник V», сообщил министр иностранных дел страны Марсело Эбрард. Ранее президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил о желании лично испытать российскую вакцину от коронавируса COVID-19.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:28 MSK, 25.08
Инфицировано966 189+4 696
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
12.0825.08
Скончалось16 568+120
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
12.0825.08
Выздоровело779 747+6 652
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
12.0825.08
Инфицировано23 690 270+218 203
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
12.0825.08
Скончалось814 135+4 388
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
12.0825.08
Выздоровело15 380 619+210 871
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
12.0825.08
Источник: РИА "Новости"

Мексика занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения. Коронавирусом в стране заразилось более 563 тыс. человек, умерло более 60 тыс.

«Достигнуто соглашение, в рамках которого две тысячи добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против COVID-19», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Несколько дней назад Марсело Эбрард сообщил, что Мексика получит 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Точные даты начала испытаний министр не назвал.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний, и она будет добровольной. О намерении закупить российскую вакцину заявили власти Молдавии и Вьетнама. В Минздраве США и во Всемирной организации здравоохранения к вакцине отнеслись скептически.

Президенты Мексики и Венесуэлы первыми хотят испытать российскую вакцину от COVID-19
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