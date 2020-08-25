Российскую вакцину от коронавируса испытают на мексиканцах

Мексика занимает седьмое место в мире по числу случаев заражения. Коронавирусом в стране заразилось более 563 тыс. человек, умерло более 60 тыс.
«Достигнуто соглашение, в рамках которого две тысячи добровольцев из Мексики примут участие в третьей фазе испытаний российской вакцины против COVID-19», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).
Несколько дней назад Марсело Эбрард сообщил, что Мексика получит 2 тыс. доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Точные даты начала испытаний министр не назвал.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра им. Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Массовую вакцинацию начнут проводить до завершения клинических испытаний, и она будет добровольной. О намерении закупить российскую вакцину заявили власти Молдавии и Вьетнама. В Минздраве США и во Всемирной организации здравоохранения к вакцине отнеслись скептически.