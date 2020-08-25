Главу белорусской церкви отправили в отставку после призыва к Лукашенко

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал он в своем Telegrам-канале.
Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, который продолжит управлять и руководимой им до сих пор Борисовской епархией.
Митрополиту Павлу 67 лет, он занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост, однако позднее появились слухи, что свое поздравление митрополит отозвал. Минской епархии даже пришлось официально эти слухи опровергать.
В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.
В принятом 25 августа постановлении Синода говорится, что усилия митрополита Павла, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия, в РПЦ приветствуют и поддерживают.
«Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона», — говорится в постановлении Синода.
Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году. В 2015 году был награжден премией президента Белоруссии «За духовное возрождение», в 2018 году — нагрудным знаком МВД Белоруссии «За садзейнiчанне», а также орденом преподобного Серафима Саровского III степени от РПЦ.
Кроме того, во вторник Синод РПЦ произвел еще несколько крупных перестановок в руководстве епархиями. В частности, архиепископ Амвросий был освобожден от должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии. Он назначен главой Тверской митрополии, а руководивший ей до сих митрополит Савва переведен на пост главы Вологодской митрополии.
В то же время бывший митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий назначен главой Саратовской митрополии, саратовский митрополит Лонгин — руководителем Симбирской митрополии, глава Симбирской епархии Иосиф стал митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским, а экс-глава Бурятской митрополии Савватий — митрополитом Чебоксарским и Чувашским. В начале июня занимавший ранее пост главы Чувашской митрополии архиерей Варнава умер от COVID-19.
Кроме того, Синодом произведены следующие перестановки:
- председатель Учебного комитета РПЦ Максим Козлов назначен и.о. ректора Сретенской духовной семинарии;
- иеромонах Иоанн назначен наместником Сретенского ставропигиального монастыря;
- епископ Сергиево-Посадский Парамон снят с поста наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;
- новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры назначен епископ Бронницкий Фома, ранее бывший наместником Донского монастыря;
- бывший митрополит Ростовский Меркурий утвержден в должности генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» (руководил церковным производством с октября прошлого года).
На прошедших 9 августа в Белоруссии выборах президента многие избирательные участки были расположены в школах, а в участковые избирательные комиссии входили преподаватели этих школ. По официальным данным, оглашенным ЦИК Белоруссии, победу одержал Лукашенко, за которого отдали голоса более 80%, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.
В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.