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19:19 (мск), источник: РБК

Главу белорусской церкви отправили в отставку после призыва к Лукашенко

Синод Русской православной церкви удовлетворил прошение экзарха Белоруссии об отставке. Ранее митрополит Павел просил Александра Лукашенко остановить насилие.

Источник: РИА "Новости"

Глава Белорусской православной церкви митрополит Павел освобожден от должности и назначен главой Кубанской митрополии, где заменит умершего после заражения COVID-19 митрополита Исидора. Об этом сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности», — написал он в своем Telegrам-канале.

Новым экзархом Белоруссии назначен епископ Вениамин, который продолжит управлять и руководимой им до сих пор Борисовской епархией.

Митрополиту Павлу 67 лет, он занимал пост главы Белорусской православной церкви с 2013 года. После прошедших 9 августа в Белоруссии выборов президента он поздравил Александра Лукашенко с переизбранием на этот пост, однако позднее появились слухи, что свое поздравление митрополит отозвал. Минской епархии даже пришлось официально эти слухи опровергать.

В середине августа митрополит Павел обратился к Лукашенко с призывом остановить насилие, позднее он посещал в больнице людей, пострадавших во время акций протеста, и призывал их не падать духом.

В принятом 25 августа постановлении Синода говорится, что усилия митрополита Павла, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия, в РПЦ приветствуют и поддерживают.

«Считать важным тщательное расследование властями Республики Беларусь всех случаев применения насилия как к гражданам, так и к сотрудникам сил правопорядка, и наказание виновных в нарушении закона», — говорится в постановлении Синода.

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Епископу Вениамину 51 год. Он закончил Минскую духовную семинарию и Минскую духовную академию, епископом Борисовским стал в 2010 году. В 2015 году был награжден премией президента Белоруссии «За духовное возрождение», в 2018 году — нагрудным знаком МВД Белоруссии «За садзейнiчанне», а также орденом преподобного Серафима Саровского III степени от РПЦ.

Кроме того, во вторник Синод РПЦ произвел еще несколько крупных перестановок в руководстве епархиями. В частности, архиепископ Амвросий был освобожден от должности наместника Сретенского ставропигиального монастыря в Москве и ректора Сретенской духовной семинарии. Он назначен главой Тверской митрополии, а руководивший ей до сих митрополит Савва переведен на пост главы Вологодской митрополии.

В то же время бывший митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий назначен главой Саратовской митрополии, саратовский митрополит Лонгин — руководителем Симбирской митрополии, глава Симбирской епархии Иосиф стал митрополитом Улан-Удэнским и Бурятским, а экс-глава Бурятской митрополии Савватий — митрополитом Чебоксарским и Чувашским. В начале июня занимавший ранее пост главы Чувашской митрополии архиерей Варнава умер от COVID-19.

Кроме того, Синодом произведены следующие перестановки:

  • председатель Учебного комитета РПЦ Максим Козлов назначен и.о. ректора Сретенской духовной семинарии;
  • иеромонах Иоанн назначен наместником Сретенского ставропигиального монастыря;
  • епископ Сергиево-Посадский Парамон снят с поста наместника Свято-Троицкой Сергиевой лавры и назначен председателем Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;
  • новым наместником Свято-Троицкой Сергиевой лавры назначен епископ Бронницкий Фома, ранее бывший наместником Донского монастыря;
  • бывший митрополит Ростовский Меркурий утвержден в должности генерального директора художественно-производственного предприятия «Софрино» (руководил церковным производством с октября прошлого года).

На прошедших 9 августа в Белоруссии выборах президента многие избирательные участки были расположены в школах, а в участковые избирательные комиссии входили преподаватели этих школ. По официальным данным, оглашенным ЦИК Белоруссии, победу одержал Лукашенко, за которого отдали голоса более 80%, однако сторонники оппозиции заявили о массовой фальсификации результатов. Согласно их подсчетам, большинство участников выборов проголосовали за соперницу Лукашенко Светлану Тихановскую.

В первые дни акции протеста жестко подавлялись силовиками. По данным Следственного комитета Белоруссии, более 600 граждан обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Как минимум три человека в ходе акций протеста погибли, несколько десятков человек оппозиция считает пропавшими без вести.

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