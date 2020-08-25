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20:08 (мск), источник: Forbes

Турецкий эксперт рассказал о рисках лечения COVID-19 переливанием плазмы крови

Переливание плазмы крови тех, кто уже переболел коронавирусом, может быть эффективным методом лечения только на ранней стадии заражения. В этом уверен член специального научного совета по вопросам противодействия коронавирусу при Минздраве Турции Атес Кара, пишет Bloomberg.

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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 25.08
Инфицировано966 189+4 696
12.08
5102
13.08
5057
14.08
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5061
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4969
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Скончалось16 568+120
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Выздоровело779 747+6 652
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13.08
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14.08
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15.08
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19.08
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Инфицировано23 721 008+207 103
12.08
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22.08
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25.08
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12.0825.08
Скончалось814 852+4 853
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
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6154
17.08
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21.08
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Выздоровело15 392 936+218 266
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13.08
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16.08
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17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
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25.08
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12.0825.08
Источник: AP 2020

Процедуру нельзя считать «чудодейственным лекарством», а если назначить ее слишком поздно, то можно навредить пациенту, полагает специалист. «Если вы опоздаете, не ждите, что все изменится. Позднее введение может даже усугубить осложнения», — отметил Кара.

Для лечения пациентов с коронавирусом в Турции применяют разные методы, в том числе оксигенацию, то есть насыщение крови кислородом. Однако, словам Кара, главный фактор успеха — быстрые действия врачей. Он добавил, что работающие в стране медики могут использовать плазму крови или применять другие методы лечения, не дожидаясь результатов анализов, подтверждающих наличие вируса.

Эксперт считает, что это обстоятельство дает Турции преимущество, которого нет у США, где из-за высокой стоимости лечения и страховки пациенты могут не обращаться в больницу до тех пор, пока симптомы не станут серьезными.
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На этой неделе управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на переливание плазмы крови больным с COVID-19.

Этот шаг одобрил американский президент Дональд Трамп, отмечает Bloomberg. Агентство указывало, что политик приветствовал появление нового метода лечения из-за того, что отстает в опросах общественного мнения перед ноябрьскими выборами, поскольку ключевым вопросом является его борьба с пандемией.

Некоторые эксперты обвинили Трампа и FDA в искажении данных о проведенных испытаниях после заявлений о том, что лечение через переливание может снизить смертность на 35%, пишет агентство. Глава FDA Стивен Хан позже признал, что такая критика была «полностью оправдана».

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