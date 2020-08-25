Турецкий эксперт рассказал о рисках лечения COVID-19 переливанием плазмы крови

Процедуру нельзя считать «чудодейственным лекарством», а если назначить ее слишком поздно, то можно навредить пациенту, полагает специалист. «Если вы опоздаете, не ждите, что все изменится. Позднее введение может даже усугубить осложнения», — отметил Кара.
Для лечения пациентов с коронавирусом в Турции применяют разные методы, в том числе оксигенацию, то есть насыщение крови кислородом. Однако, словам Кара, главный фактор успеха — быстрые действия врачей. Он добавил, что работающие в стране медики могут использовать плазму крови или применять другие методы лечения, не дожидаясь результатов анализов, подтверждающих наличие вируса.
На этой неделе управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США (FDA) выдало разрешение на переливание плазмы крови больным с COVID-19.
Этот шаг одобрил американский президент Дональд Трамп, отмечает Bloomberg. Агентство указывало, что политик приветствовал появление нового метода лечения
Некоторые эксперты обвинили Трампа и FDA в искажении данных о проведенных испытаниях после заявлений о том, что лечение через переливание может снизить смертность на 35%, пишет агентство. Глава FDA Стивен Хан позже признал, что такая критика была «полностью оправдана».