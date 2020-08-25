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20:27 (мск), источник: РБК

Центру Гамалеи разрешили провести новые испытания вакцины от COVID-19

Минздрав выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины. В нем примут участие 40 тыс. человек.

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Источник: РИА "Новости"

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. академика Н. Ф. Гамалеи получил разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины от коронавируса. Об этом говорится в сообщении Минздрава, поступившем в РБК.

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«Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции “Гам-Ковид-Вак” (торговая марка “Спутник V”. — РБК) ее разработчику — Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — указано в сообщении.

В исследовании будут задействованы 40 тыс. добровольцев, всем им должно быть больше 18 лет. Участие в исследовании будет длиться полгода со дня вакцинации, оно пройдет на базе московских медучреждений.

«Гам-Ковид-Вак» стала первой в России и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Об этом 11 августа объявил президент Владимир Путин.

Вакцина предназначена для внутримышечного введения и состоит из двух компонентов в флаконах по 0,5 мл. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург пообещал, что иммунитет, который появится у человека после вакцинации, будет продолжаться около двух лет.

Он также сообщал, что основная масса наработанной вакцины будет использована в ходе пострегистрационного исследования. «После этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка — две-три недели, может быть месяц», — отмечал Гинцбург.

В третьей фазе испытаний российской вакцины от COVID-19 будут участвовать 40 000 человек
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