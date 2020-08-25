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25 августа, источник: Lenta.Ru

В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 в виде порошка

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину в виде порошка, разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

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Источник: Агентство «Москва»

Так, Минздрав России выдал регистрационное удостоверение на вакцину «Гам-КОВИД-Вак-Лио». Она выпускается в форме лиофилизата для приготовления раствора для внутримышечного введения.

Регистрация была проведена по результатам клинических исследований на добровольцах, в ходе которых препарат показал эффективность и безопасность. Клинические исследования прошли летом 2020 года в Первом МГМУ имени Сеченова.

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О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа.

Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября.

В России также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром «Вектор». Предполагается, что они завершатся в сентябре, а к этапу регистрации препарат подойдет в октябре. Производство планируется начать в ноябре.

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