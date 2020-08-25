Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решениях Синода РПЦ.
Протоиерей назначен почетным председателем патриаршей комиссии.
Димитрий Смирнов известен рядом скандальных публичных высказываний. В одном из последних своих выступлений он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позже протоиерей объяснил, что не хотел обидеть женщин, а упрекал мужчин, которые регистрируют автомобили, но не регистрируют брак.
РПЦ призвала не приравнивать слова Димитрия Смирнова, которые вызвали возмущение, к позиции всей церкви. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея.