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25 августа, источник: Коммерсантъ

Протоиерей Смирнов освобожден от должности главы патриаршей комиссии по семье

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) освободил протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства в связи с его состоянием здоровья. Ранее у него был обнаружен коронавирус. На эту должность назначен московский священник Феодор Лукьянов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности комиссии», — говорится в решениях Синода РПЦ.

Протоиерей назначен почетным председателем патриаршей комиссии.

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Димитрий Смирнов известен рядом скандальных публичных высказываний. В одном из последних своих выступлений он сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками». Позже протоиерей объяснил, что не хотел обидеть женщин, а упрекал мужчин, которые регистрируют автомобили, но не регистрируют брак.

РПЦ призвала не приравнивать слова Димитрия Смирнова, которые вызвали возмущение, к позиции всей церкви. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион также извинился перед российскими женщинами за слова протоиерея.

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