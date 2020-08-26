Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 августаОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
20Объявлены финалисты конкурса садовой макро-фотографии
8Извержение стратовулкана Синабунг
12:50 (мск), источник: Аргументы и факты

«Встречали шампанским!» Россияне об обстановке на курортах Турции

В начале августа анталийские курорты вновь услышали русскую речь: из нескольких городов РФ открыли авиасообщение с Турецкой Республикой. На курорты ежедневно прибывает около 20 тыс. россиян.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 26.08
Инфицировано970 865+4 676
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
13.0826.08
Скончалось16 683+115
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
13.0826.08
Выздоровело786 150+6 403
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
13.0826.08
Инфицировано23 918 447+241 848
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
13.0826.08
Скончалось819 945+6 156
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
13.0826.08
Выздоровело15 596 584+238 265
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
13.0826.08
Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

Россияне, в числе первых побывавшие на берегах Средиземного моря, рассказали АиФ.ru, что изменилось в отдыхе на курортах Турции в период пандемии.

Елена Максимова, продавец, г. Серов: «Третью сосиску пришлось выпрашивать»

Мы добирались до Анталии со стыковкой в Москве, потому что вылетели одним из первых рейсов. Перед этим дома прочитали, как народ встречают в аэропорту Анталии с шампанским, оркестром и красными дорожками. Нас никто так не встречал. Впрочем, ничего страшного, было бы приятно, но вполне обошлись без всех этих понтов. В самолете всех просили надевать маски и весь полет не снимать. Я задремала и сняла, опустила на подбородок. Никто слова не сказал.

Новость
Туристы вернулись в Турцию

В самолете же выдали бумаги для заполнения: мы указали отель, в который заселяемся, ввели паспортные данные. Нас, как обычно, встретили и рассадили по автобусам. Гид на всем протяжении пути до отеля, предупреждала: будьте осторожны, не заразитесь, не пренебрегайте ношением маски, здесь люди со всего мира, коронавирус никуда не делся. Напомнила, что по прилету домой мы обязаны в течение трех дней сдать анализ на эту заразу и загрузить его результат на сайт Госуслуги.

Если в двух словах, то почти ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Единственное — очень дорого обошлась путевка. С учетом перелета до Москвы — почти 70 тысяч на одного, а мы летали вдвоем с подругой. Конечно, за такие деньги в «докоронные времена» можно было получить Доминикану. Но увы.

Источник: АиФ/Надежда Уварова

Отель мы выбрали хороший, 5 звезд. Ничего плохого сказать не могу, мне показалось, нам там искренне были рады. Единственное — питание. Оно хорошее, но я привыкла в Турции питаться по системе «все включено»: брать, что глаз видит и сколько хочу. Не то, что мы какие-то обжоры, но кто знает, какие там бывают деликатесы, тот понимает. Еду накладывает официант, и это прям сильно напрягало. Один раз пришлось выпрашивать третью сосиску. Дело в том, что вам будут накладывать столько, сколько вы хотите, но по разумению персонала. А наш мальчик-официант никак не понимал, чего мы от него хотим.

Если бы я разговаривала по-турецки, я бы ему объяснила:

Накладывай мне самое вкусное и много, рыбку и мясо, а вот гарниры, зелень, всякие соусы непонятные не нужно.

Он искренне недоумевал, например, как можно съесть на завтрак яичницу из 4 яиц? Да просто — я не ела булки с джемом, сухие завтраки, хлеб с маслом и прочее, что едят все туристы. В общем, обидно было, что это все нужно объяснять. Раньше подошла и набрала, что хотела…

Раньше продукты со стола туристы брали сами в неограниченном количестве. | Источник: АиФ/Надежда Уварова

Моя подруга совсем не понимает по-английски, и в магазинах тоже были некоторые сложности. Мы привыкли просить скидки, улыбнувшись, построив глазки. А в маске кто твою улыбку увидит? Маски носят все вокруг. По большому счету, мы отлично позагорали на солнышке и накупались в море. Но я считаю, переплатили.

Курортные места Турции красивы. | Источник: АиФ/Надежда Уварова

Ольга Емельянова, маркетолог, г. Челябинск: «Русских ждут!»

Мы планировали поездку в Турцию с друзьями еще до коронавируса. Сняли виллу в окрестностях Кемера. Из-за пандемии пришлось немного перекроить планы. Из Челябинска долететь до Анталии было невозможно, и, как только открыли авиасообщение между Россией и Турцией, полетели из Москвы в Стамбул «Аэрофлотом». Знали бы, что авиакомпания так испортилась, летели бы чартером, нам едва ли не в лицо стаканы с водой кидали. Кормили отвратительно.

Побывать в Стамбуле было давней мечтой, и раз уж обстоятельства привели, забронировали отель и провели в этом прекрасном городе 5 дней. Посетили несколько достопримечательностей. Кое-что в связи с пандемией изменилось. Например, раньше в святынях — храмах и мечетях — выдавали покрывала, чтобы укрыть голову и плечи, сейчас же продают одноразовые костюмы, типа медицинских халатов.

Ольге Емельяновой нравится отдых на анталийском побережеье. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

Затем купили недорогие билеты на внутренние турецкие авиалинии и долетели из Стамбула в Анталию. Билеты из Москвы в Анталию обошлись бы в разы дороже. В аэропорту нас встретили с шампанским и улыбками искренней радости. Трансфер доставил до виллы в Чамьюва, это пригород Кемера.

Встречали Ольгу с друзьями шампанским. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

С каждым днем россиян становится все больше. Мы ездим на песчаный пляж в Кемер: практически все лежаки заняты. На входе сотрудник в маске меряет температуру, все официанты и бич-бои носят маски. Санитайзеры можно увидеть практически в любом магазине и на каждом столике в кафе.

Дезинфицировать руки можно на каждом шагу. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

Что касается цен, они, как нам показалось, не изменились по сравнению с прошлым годом. Питаемся мы в основном в кафе и ресторанах, отдаем примерно ту же сумму, что годом ранее. Купили себе халаты и пижамы, в минувшем сезоне цена была аналогична.

Многие турки, с которыми мы здесь общаемся, жалуются, что туристов мало. Русских ждут, все искренне надеются, что сезон продлится дольше. Нам все очень нравится. Если бы ребенку не нужно было идти в школу, мы бы остались и на сентябрь. Турки сетуют, что туристов пугают коронавирусом в отелях: якобы он не включен в страховку, поэтому народ призывают не ходить по магазинам, отказаться от экскурсий, сидеть в номере. Отсюда и низкая прибыль турков-торговцев, которые живут за счет туристов.

Таксисты обязательно носят маски. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

На пляже разговариваем с прилетевшими из России, Украины, Белоруссии. Честно говоря, коронавирус всех волнует куда меньше, чем события в Белоруссии. Люди сочувствуют, рассуждают о политическом будущем страны. Кстати, англоязычных туристов встретили только один раз, видимо, их тоже меньше приехало в этом году.

На пляже тоже предлагают дезинфицировать руки. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова

Оксана Полякова, блогер, г. Москва: «Все меры соблюдены, спокойно летите на отдых»

Как только Турцию открыли, я решила, что надо лететь. На поездку своим ходом даже не рассчитывала: по пакетному туру сейчас безопаснее, туроператор в случае чего вывезет. Тур покупала за три дня до вылета, обошёлся он мне в 24 тысячи рублей на 7 ночей. Вылет из Шереметьево. Для посещения Турции тест на COVID-19 не нужен, а вот по возвращении в Россию его нужно будет сделать, это требование нашей страны.

Новость
Внутренний туризм не оправдал надежд россиян

Перед вылетом туроператор прислал анкету, которую нужно было распечатать и заполнить. Подобные анкеты мы заполняем при въезде во многие страны. В ней указывается фамилия, имя, адрес и контактный телефон. Кстати, эту бумагу в Турции с нас так и не спросили. Видимо, на радостях забыли. Рейс вылетал из Москвы 10 августа в 00:05, то есть он был реально самым первым чартером. Это двухэтажный Боинг авиакомпании «Россия», и он был заполнен весь под завязку! Всю дорогу пассажиров просили оставаться в масках, за этим строго следили. Если кто-то снимал, то вежливо, но настойчиво просили маску надеть.

Перелёт длился 3 часа 40 минут, никаких задержек не было. Да, изначально рейс был назначен на 11:50. За пару дней до вылета его перенесли на более раннее время. Во время перелёта предлагали напитки, не кормили. Когда выходили из самолёта, нас встречал видеооператор с камерой. Турецкое телевидение делало репортаж о возвращении русских.

Первых прибывших из России туристов снимали для телерепортажа. | Источник: Из личного архива/Оксана Полякова

Я очень быстро прошла паспортный контроль, а вот багаж пришлось ждать долго. Рядом с лентой, на которой крутится багаж, разделительные стойки, чтобы люди держали дистанцию.

Новость
Чем грозят путешествия за границу в 2020 году

Я отдыхала в бюджетном отеле в Аланье с включенным завтраком. Нам еду уже порционно выносили. В отелях с системой «Все включено» персонал сам накладывает отдыхающим. Весь обслуживающий персонал был в масках. В холле отеля стоит стойка с санитайзером, в каждом кафе на улице на каждом столе тоже санитайзеры. В магазинах просят надеть маску, продавцы тоже в них.

Я побывала на местном базаре. На большой площади по пятницам располагаются торговцы из окрестных сел со своими продуктами. Даже там все в масках. Полицейский напомнил мне, чтобы тоже надела, когда я туда пришла.

Отношение турков к нам очень доброе, как и раньше. Порой спрашивали в магазинах и ресторанах, откуда я. Мне казалось, когда говорила, что из России, они очень позитивно это воспринимали. Понимают, что процесс пошёл, русские возвращаются. Но пока народу меньше, чем раньше.

Источник: АиФ/Надежда Уварова

И по ценам не могу сказать, что стали выше. Именно в Алании я раньше не была, а на разных курортах они могут отличаться. Есть бюджетные экскурсии.

Новость
Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей за первые дни продаж

Еда, как всегда, на любой кошелёк. В кафе, которые не в туристических местах, можно недорого перекусить. Покупала и одежду, не заметила, чтобы выросли цены, всегда можно торговаться. Я осталась очень довольна поездкой. А Алания удивила своей красотой. Я так поняла, пока не все отели открылись. Те, что работают, заполняются быстро.

Вернувшись домой, сдала анализ (за свои деньги), результат был готов через сутки. Отрицательно. Я загрузила его на сайт Госуслуг.

В целом — все хорошо, можно ехать на отдых. Я была на нескольких экскурсиях: предпочитаю брать недорогой отель, чтобы не сидеть в четырех стенах, а путешествовать по стране. Я люблю море и купаться, но не лежу целый день на пляже, для меня это скучно и нудно. Я даже часа на шезлонге не выдерживаю. Стараюсь объехать в стране как можно больше мест, узнать, где стоит побывать, что сколько стоит, чтобы написать об этом в блоге. Моя поездка с путевкой, едой и экскурсиями обошлась в 39 тысяч рублей. За 7 дней в Турции я ездила на прогулку на пиратской яхте, рафтинг, джип-сафари, сходила в турецкую баню. Все экскурсии обошлись мне в 90 долларов. Меры безопасности в Турции соблюдены. Важно не забывать их придерживаться, и все будет в порядке.

 Что делать, если подросток просит купить ему дорогие вещи?
+15, +20, +25: звезды, которые сильно поправились после родов
В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом
На Украине узаконили феминитивы
В России изменят температурные нормы
Онищенко назвал главную опасность начала учебного года
МКС пролетела над формирующимся ураганом (видео)
Новая поддержка. Какие выплаты можно получить при увольнении
Власти Белоруссии испортили паспорта российских журналистов
Hi-Tech
У россиян появилась новая фобия Большинство жителей РФ, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему негативно.
Горячие темы на Авто
Надо идти до конца!!! 296
YLETАЙ - 2020. 198
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 168
6 дней до 1 сентября! 83
Кино
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики» В Москве при участии звезд состоялась премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева
Новости партнеров
Только у 2% людей получается найти второго кота на картинке
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
4 варианта развития для Лукашенко. У лидера осталось немного времени
Все ежемесячные выплаты проиндексируют
Популярные темы на «Детях»
Вопрос жительницам Европы 244
Corona Travel 193
Как быстро у вас приезжает скорая? 113
Выбрать имя для мальчика 110
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь