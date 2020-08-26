«Встречали шампанским!» Россияне об обстановке на курортах Турции

Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
Россияне, в числе первых побывавшие на берегах Средиземного моря, рассказали АиФ.ru, что изменилось в отдыхе на курортах Турции в период пандемии.
Елена Максимова, продавец, г. Серов: «Третью сосиску пришлось выпрашивать»
Мы добирались до Анталии со стыковкой в Москве, потому что вылетели одним из первых рейсов. Перед этим дома прочитали, как народ встречают в аэропорту Анталии с шампанским, оркестром и красными дорожками. Нас никто так не встречал. Впрочем, ничего страшного, было бы приятно, но вполне обошлись без всех этих понтов. В самолете всех просили надевать маски и весь полет не снимать. Я задремала и сняла, опустила на подбородок. Никто слова не сказал.
В самолете же выдали бумаги для заполнения: мы указали отель, в который заселяемся, ввели паспортные данные. Нас, как обычно, встретили и рассадили по автобусам. Гид на всем протяжении пути до отеля, предупреждала: будьте осторожны, не заразитесь, не пренебрегайте ношением маски, здесь люди со всего мира, коронавирус никуда не делся. Напомнила, что по прилету домой мы обязаны в течение трех дней сдать анализ на эту заразу и загрузить его результат на сайт Госуслуги.
Если в двух словах, то почти ничего не изменилось по сравнению с прошлыми годами. Единственное — очень дорого обошлась путевка. С учетом перелета до Москвы — почти 70 тысяч на одного, а мы летали вдвоем с подругой. Конечно, за такие деньги в «докоронные времена» можно было получить Доминикану. Но увы.
Источник: АиФ/Надежда Уварова
Отель мы выбрали хороший, 5 звезд. Ничего плохого сказать не могу, мне показалось, нам там искренне были рады. Единственное — питание. Оно хорошее, но я привыкла в Турции питаться по системе «все включено»: брать, что глаз видит и сколько хочу. Не то, что мы какие-то обжоры, но кто знает, какие там бывают деликатесы, тот понимает. Еду накладывает официант, и это прям сильно напрягало. Один раз пришлось выпрашивать третью сосиску. Дело в том, что вам будут накладывать столько, сколько вы хотите, но по разумению персонала. А наш мальчик-официант никак не понимал, чего мы от него хотим.
Если бы я разговаривала по-турецки, я бы ему объяснила:
Накладывай мне самое вкусное и много, рыбку и мясо, а вот гарниры, зелень, всякие соусы непонятные не нужно.
Он искренне недоумевал, например, как можно съесть на завтрак яичницу из 4 яиц? Да просто — я не ела булки с джемом, сухие завтраки, хлеб с маслом и прочее, что едят все туристы. В общем, обидно было, что это все нужно объяснять. Раньше подошла и набрала, что хотела…
Раньше продукты со стола туристы брали сами в неограниченном количестве. | Источник: АиФ/Надежда Уварова
Моя подруга совсем не понимает по-английски, и в магазинах тоже были некоторые сложности. Мы привыкли просить скидки, улыбнувшись, построив глазки. А в маске кто твою улыбку увидит? Маски носят все вокруг. По большому счету, мы отлично позагорали на солнышке и накупались в море. Но я считаю, переплатили.
Курортные места Турции красивы. | Источник: АиФ/Надежда Уварова
Ольга Емельянова, маркетолог, г. Челябинск: «Русских ждут!»
Мы планировали поездку в Турцию с друзьями еще до коронавируса. Сняли виллу в окрестностях Кемера. Из-за пандемии пришлось немного перекроить планы. Из Челябинска долететь до Анталии было невозможно, и, как только открыли авиасообщение между Россией и Турцией, полетели из Москвы в Стамбул «Аэрофлотом». Знали бы, что авиакомпания так испортилась, летели бы чартером, нам едва ли не в лицо стаканы с водой кидали. Кормили отвратительно.
Побывать в Стамбуле было давней мечтой, и раз уж обстоятельства привели, забронировали отель и провели в этом прекрасном городе 5 дней. Посетили несколько достопримечательностей. Кое-что в связи с пандемией изменилось. Например, раньше в святынях — храмах и мечетях — выдавали покрывала, чтобы укрыть голову и плечи, сейчас же продают одноразовые костюмы, типа медицинских халатов.
Ольге Емельяновой нравится отдых на анталийском побережеье. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
Затем купили недорогие билеты на внутренние турецкие авиалинии и долетели из Стамбула в Анталию. Билеты из Москвы в Анталию обошлись бы в разы дороже. В аэропорту нас встретили с шампанским и улыбками искренней радости. Трансфер доставил до виллы в Чамьюва, это пригород Кемера.
Встречали Ольгу с друзьями шампанским. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
С каждым днем россиян становится все больше. Мы ездим на песчаный пляж в Кемер: практически все лежаки заняты. На входе сотрудник в маске меряет температуру, все официанты и бич-бои носят маски. Санитайзеры можно увидеть практически в любом магазине и на каждом столике в кафе.
Дезинфицировать руки можно на каждом шагу. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
Что касается цен, они, как нам показалось, не изменились по сравнению с прошлым годом. Питаемся мы в основном в кафе и ресторанах, отдаем примерно ту же сумму, что годом ранее. Купили себе халаты и пижамы, в минувшем сезоне цена была аналогична.
Многие турки, с которыми мы здесь общаемся, жалуются, что туристов мало. Русских ждут, все искренне надеются, что сезон продлится дольше. Нам все очень нравится. Если бы ребенку не нужно было идти в школу, мы бы остались и на сентябрь. Турки сетуют, что туристов пугают коронавирусом в отелях: якобы он не включен в страховку, поэтому народ призывают не ходить по магазинам, отказаться от экскурсий, сидеть в номере. Отсюда и низкая прибыль турков-торговцев, которые живут за счет туристов.
Таксисты обязательно носят маски. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
На пляже разговариваем с прилетевшими из России, Украины, Белоруссии. Честно говоря, коронавирус всех волнует куда меньше, чем события в Белоруссии. Люди сочувствуют, рассуждают о политическом будущем страны. Кстати, англоязычных туристов встретили только один раз, видимо, их тоже меньше приехало в этом году.
На пляже тоже предлагают дезинфицировать руки. | Источник: Из личного архива/Ольга Емельянова
Оксана Полякова, блогер, г. Москва: «Все меры соблюдены, спокойно летите на отдых»
Как только Турцию открыли, я решила, что надо лететь. На поездку своим ходом даже не рассчитывала: по пакетному туру сейчас безопаснее, туроператор в случае чего вывезет. Тур покупала за три дня до вылета, обошёлся он мне в 24 тысячи рублей на 7 ночей. Вылет из Шереметьево. Для посещения Турции тест на COVID-19 не нужен, а вот по возвращении в Россию его нужно будет сделать, это требование нашей страны.
Перед вылетом туроператор прислал анкету, которую нужно было распечатать и заполнить. Подобные анкеты мы заполняем при въезде во многие страны. В ней указывается фамилия, имя, адрес и контактный телефон. Кстати, эту бумагу в Турции с нас так и не спросили. Видимо, на радостях забыли. Рейс вылетал из Москвы 10 августа в 00:05, то есть он был реально самым первым чартером. Это двухэтажный Боинг авиакомпании «Россия», и он был заполнен весь под завязку! Всю дорогу пассажиров просили оставаться в масках, за этим строго следили. Если кто-то снимал, то вежливо, но настойчиво просили маску надеть.
Перелёт длился 3 часа 40 минут, никаких задержек не было. Да, изначально рейс был назначен на 11:50. За пару дней до вылета его перенесли на более раннее время. Во время перелёта предлагали напитки, не кормили. Когда выходили из самолёта, нас встречал видеооператор с камерой. Турецкое телевидение делало репортаж о возвращении русских.
Первых прибывших из России туристов снимали для телерепортажа. | Источник: Из личного архива/Оксана Полякова
Я очень быстро прошла паспортный контроль, а вот багаж пришлось ждать долго. Рядом с лентой, на которой крутится багаж, разделительные стойки, чтобы люди держали дистанцию.
Я отдыхала в бюджетном отеле в Аланье с включенным завтраком. Нам еду уже порционно выносили. В отелях с системой «Все включено» персонал сам накладывает отдыхающим. Весь обслуживающий персонал был в масках. В холле отеля стоит стойка с санитайзером, в каждом кафе на улице на каждом столе тоже санитайзеры. В магазинах просят надеть маску, продавцы тоже в них.
Я побывала на местном базаре. На большой площади по пятницам располагаются торговцы из окрестных сел со своими продуктами. Даже там все в масках. Полицейский напомнил мне, чтобы тоже надела, когда я туда пришла.
Отношение турков к нам очень доброе, как и раньше. Порой спрашивали в магазинах и ресторанах, откуда я. Мне казалось, когда говорила, что из России, они очень позитивно это воспринимали. Понимают, что процесс пошёл, русские возвращаются. Но пока народу меньше, чем раньше.
Источник: АиФ/Надежда Уварова
И по ценам не могу сказать, что стали выше. Именно в Алании я раньше не была, а на разных курортах они могут отличаться. Есть бюджетные экскурсии.
Еда, как всегда, на любой кошелёк. В кафе, которые не в туристических местах, можно недорого перекусить. Покупала и одежду, не заметила, чтобы выросли цены, всегда можно торговаться. Я осталась очень довольна поездкой. А Алания удивила своей красотой. Я так поняла, пока не все отели открылись. Те, что работают, заполняются быстро.
Вернувшись домой, сдала анализ (за свои деньги), результат был готов через сутки. Отрицательно. Я загрузила его на сайт Госуслуг.
В целом — все хорошо, можно ехать на отдых. Я была на нескольких экскурсиях: предпочитаю брать недорогой отель, чтобы не сидеть в четырех стенах, а путешествовать по стране. Я люблю море и купаться, но не лежу целый день на пляже, для меня это скучно и нудно. Я даже часа на шезлонге не выдерживаю. Стараюсь объехать в стране как можно больше мест, узнать, где стоит побывать, что сколько стоит, чтобы написать об этом в блоге. Моя поездка с путевкой, едой и экскурсиями обошлась в 39 тысяч рублей. За 7 дней в Турции я ездила на прогулку на пиратской яхте, рафтинг, джип-сафари, сходила в турецкую баню. Все экскурсии обошлись мне в 90 долларов. Меры безопасности в Турции соблюдены. Важно не забывать их придерживаться, и все будет в порядке.