Разрабатываемая в МГУ вакцина сможет защитить от повторного заражения коронавирусом

Вариант поливалентной вакцины, разработанной специалистами из МГУ им. М. В. Ломоносова, уже предполагает многофакторную защиту.
«Наше предложение принципиально отличается от всего, что сейчас производят и предлагают, потому что мы создаем поливалентную вакцину. Она содержит не один антиген, а целый набор. Предполагается, что провакцинированный ею человек будет защищен не только от одного коронавируса, а от целого ряда подобных патогенов», — рассказала в беседе с «Известиями» главный разработчик, завкафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.
Она добавила, что в вакцину внесен универсальный антиген, который соотносится с множеством
Карпова отметила, что из восьми прототипов вакцины, которые протестировали в МГУ, три оказались удачными со всех точек зрения.
Ученые уверены, что после завершения всех тестов и испытаний вакцина из МГУ сможет решить проблему защиты от повторных заражений.