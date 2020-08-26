РПЦ объяснила увольнение главы белорусской церкви

«Решение о новом назначении было принято в связи с прошением самого митрополита Павла. Кроме того, Кубанская митрополия, главой которой он назначен, является одной из самых больших и значимых в Русской Церкви. Именно такой иерарх — с большим опытом архиерейского служения, с большим пастырским опытом — здесь и нужен», — сказал он.
По его словам, Синод РПЦ выразил митрополиту Павлу благодарность за понесенные труды, а также приветствовал и поддержал его усилия, направленные на восстановление мира и общественного спокойствия в Белоруссии.
Комментируя назначение епископа Венинамин на должность главы Белорусской православной церкви, Легойда сказал, что он человек «весьма образованный, опытный, хорошо знающий жизнь белорусской церкви».
Митрополита Павла освободили от должности главы Белорусской церкви вечером 25 августа. Синод РПЦ принял поступившее от него прошение и назначил его главой Кубанской митрополии, где он заменит умершего после заражения коронавирусом COVID-19 митрополита Исидора.
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