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11:03 (мск), источник: ТАСС

В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного коронавирусом

Последние два пациента выписались из больницы, сообщили в комитете по вопросам гигиены и здравоохранения столицы Китая.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 26.08
Инфицировано970 865+4 676
12.08
5102
13.08
5057
14.08
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24.08
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25.08
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Скончалось16 683+115
12.08
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13.08
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73
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Выздоровело786 150+6 403
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13.08
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14.08
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15.08
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17.08
3133
18.08
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6652
12.0825.08
Инфицировано23 904 325+237 865
12.08
214001
13.08
327208
14.08
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15.08
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Скончалось819 612+6 194
12.08
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Выздоровело15 584 680+234 465
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Источник: РИА "Новости"

ПЕКИН, 26 августа. /ТАСС/. Последние два инфицированных коронавирусом в китайской столице выписались из больницы, в медицинских учреждениях города впервые с начала пандемии не осталось ни одного пациента. Об этом сообщил в среду пекинский комитет по вопросам гигиены и здравоохранения.

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За все время распространения вируса в Пекине было зарегистрировано 935 заболевших, из них 335 — в ходе вспышки, произошедшей в июне на оптовом рыке «Синьфади». В городе действуют ослабленные меры эпидемиологического контроля: ношение маски на улице необязательно, однако это разрешение не распространяется на лиц, находящихся в общественном транспорте, а также на тех, кто посещает магазины, кинотеатры, госучреждения и прочие многолюдные места.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,13% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 84,9 тыс., за последние семь дней выявлено 108 случаев (динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 6,7% в сутки). В стране не было летальных исходов с 15 апреля (кроме случаев, добавленных один раз в результате корректировки), показатель смертности составляет 5,45% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 347 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 54), только у семи человек заболевание протекает в тяжелой форме.

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