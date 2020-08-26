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08:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Определены российские регионы с самым загрязненным воздухом

Красноярский край, Кемеровская область и Ханты-Мансийский автономный округ были определены как регионы с самым загрязненным воздухом. Об этом говорится в отчете аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.

Источник: AP 2020

В числе лидеров также оказались Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская область, Башкортостан, Челябинская область, Оренбургская область и Краснодарский край.

При этом указывается, что в прошлом году российские предприятия и транспорт выбросили в атмосферу 22,7 миллиона тонн загрязняющих веществ, а на одного жителя России пришлось в среднем 155 килограммов вредных выбросов в год.

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Около трех четвертей всех выбросов генерируют предприятия, одну четверть отравляющих воздух веществ производят автомобили.

Из промышленных производств сильнее всех загрязняет атмосферу металлургия (3,7 миллиона тонн выбросов в год, или 21 процент от всех выбросов предприятий).

Ранее сообщалось, что Красноярск попал на первое место рейтинга городов мира с самым загрязненным воздухом. На втором месте — Джакарта (Индонезия). Тройку замкнул Лондон. В топ-10 также попали китайские Пекин и Шэньян, Дубай (ОАЭ), Дакка (Бангладеш), Дели (Индия), Тегеран (Иран) и Ташкент (Узбекистан).

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