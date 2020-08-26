В Китае протестируют вакцину от коронавируса из клеток насекомых

Разработала препарат Западно-китайская больница при Сычуаньском университете. Рекомбинантная белковая вакцина предназначена для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.
Испытания на животных показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов через 7−14 дней без явных побочных эффектов.
Старший научный сотрудник лаборатории биотерапии больницы Вэй Юйцюань рассказал, что вакцину получили путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки.
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Добровольная массовая вакцинация начнется до завершения клинических испытаний. Поставки вакцины на внешние рынки могут начаться в конце 2020 года. Минздрав США и ВОЗ скептически отнеслись к вакцине.