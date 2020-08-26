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08:28 (мск), источник: Коммерсантъ

В Китае протестируют вакцину от коронавируса из клеток насекомых

В Китае одобрили клинические испытания новой вакцины от коронавируса COVID-19, произведенной с использованием клеток насекомых, сообщает агентство «Синьхуа». Разрешение выдало Государственное управление контроля над лекарственными средствами. Это будет первое в стране испытание на людях вакцины из клеток насекомых.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:28 MSK, 26.08
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Источник: AP 2020

Разработала препарат Западно-китайская больница при Сычуаньском университете. Рекомбинантная белковая вакцина предназначена для активации антител против определенных участков на спайковом белке вируса SARS-CoV-2, который вызывает COVID-19.

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Испытания на животных показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ против инфекции SARS-CoV-2 у мышей, кроликов и нечеловеческих приматов через 7−14 дней без явных побочных эффектов.

Старший научный сотрудник лаборатории биотерапии больницы Вэй Юйцюань рассказал, что вакцину получили путем вставки генов вируса SARS-CoV-2 в культуры клеток насекомых, которые могут выращивать вирусные белки.

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» разработки Центра имени Гамалеи была зарегистрирована 11 августа. Добровольная массовая вакцинация начнется до завершения клинических испытаний. Поставки вакцины на внешние рынки могут начаться в конце 2020 года. Минздрав США и ВОЗ скептически отнеслись к вакцине.

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