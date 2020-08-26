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10:40 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 4 676 заразившихся коронавирусом

Общее число инфицированнных составляет 970 865.

Коронавирус COVID-19
11:03 (мск)В Пекине впервые не осталось ни одного инфицированного коронавирусом
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:28 MSK, 26.08
Инфицировано970 865+4 676
12.08
5102
13.08
5057
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
12.0825.08
Скончалось16 683+115
12.08
129
13.08
124
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
12.0825.08
Выздоровело786 150+6 403
12.08
7123
13.08
6098
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
12.0825.08
Инфицировано23 904 325+237 865
12.08
214001
13.08
327208
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
12.0825.08
Скончалось819 612+6 194
12.08
5469
13.08
7853
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
12.0825.08
Выздоровело15 584 680+234 465
12.08
251050
13.08
239344
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
12.0825.08
Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в России возросло на 4 676, до 970 865. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

По данным штаба, в относительном выражении суточный прирост уже 11 дней не превышает 0,5%.

Число вылечившихся пациентов в России, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 6 403, всего уже выздоровели 786 150 человек. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 80,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 115 против 120 днем ранее, всего из-за инфекции умерли 16 683 человека. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,72% от всех заразившихся в России.

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