Man wakes to find 4-foot snake in bedroom https://t.co/ZjHdlX2GNi— Opening Day Game (@OpeningDayNFL) August 26, 2020
10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британца разбудила соскучившаяся по людям змея
Она просто затосковала без хозяина.
Житель английского Бистона по имени Кельвин проснулся ночью от необычного звука. В спальне было очень темно, поэтому он потянулся за телефоном и включил фонарик. В следующую же секунду мужчина испуганно подскочил с кровати и бросился к выключателю.
Оказывается, Кельвина разбудила забравшаяся в спальню метровая змея, сообщает UPI. Она уже наполовину взобралась на прикроватный столик, планируя, очевидно, заползти погреться в теплую постель.
Мужчина смог изолировать змею и сразу же позвонил спасателям. Приехавший офицер успокоил Кельвина: «страшная» ночная гостья оказалась абсолютно безобидной. Это был неядовитый маисовый полоз родом из Северной Америки, далекий родственник ужа. Они не живут в дикой природе Англии.
Скорее всего, змея сбежала у
Сейчас о змее заботятся в специальном центре, пока не найдется ее старый или новый хозяин.
Анна Лысенко