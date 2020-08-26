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10:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британца разбудила соскучившаяся по людям змея

Она просто затосковала без хозяина.

Житель английского Бистона по имени Кельвин проснулся ночью от необычного звука. В спальне было очень темно, поэтому он потянулся за телефоном и включил фонарик. В следующую же секунду мужчина испуганно подскочил с кровати и бросился к выключателю.

Оказывается, Кельвина разбудила забравшаяся в спальню метровая змея, сообщает UPI. Она уже наполовину взобралась на прикроватный столик, планируя, очевидно, заползти погреться в теплую постель.

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Мужчина смог изолировать змею и сразу же позвонил спасателям. Приехавший офицер успокоил Кельвина: «страшная» ночная гостья оказалась абсолютно безобидной. Это был неядовитый маисовый полоз родом из Северной Америки, далекий родственник ужа. Они не живут в дикой природе Англии.

Скорее всего, змея сбежала у кого-то из дома, ведь это самый популярный питомец среди пресмыкающихся. Привыкнув к жизни с людьми, полоз забрался к Кельвину в дом.

Сейчас о змее заботятся в специальном центре, пока не найдется ее старый или новый хозяин.

Анна Лысенко

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