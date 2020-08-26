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11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Филиппинах появилась река из пены (видео)

Виновники загрязнения уже найдены.

Жители городка Туй в провинции Батангас на Филиппинах проснулись утром от неприятного запаха, доносящегося от реки. Они пошли проверить, в чем дело, и увидели огромные потоки пены, под которой не было видно воды и берегов.

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По словам местных жителей, химический запах вызывал головную боль и першение в горле.

Местные власти обратились за помощью в полицию. Вскоре виновники, превратившие реку в поток пены, были найдены, сообщает Manila Bulletin. Оказалось, что двое жителей городка, работающих на местного землевладельца и предпринимателя, вымыли в реке бочки, содержавшие химикаты для производства мыла.

Полиция уже изъяла 16 таких же бочек, а хозяина производства арестовали. Ему будет предъявлено обвинение в загрязнении окружающей среды токсичными веществами.

Анна Лысенко

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