11:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Филиппинах появилась река из пены (видео)
Виновники загрязнения уже найдены.
Жители городка Туй в провинции Батангас на Филиппинах проснулись утром от неприятного запаха, доносящегося от реки. Они пошли проверить, в чем дело, и увидели огромные потоки пены, под которой не было видно воды и берегов.
По словам местных жителей, химический запах вызывал головную боль и першение в горле.
Местные власти обратились за помощью в полицию. Вскоре виновники, превратившие реку в поток пены, были найдены, сообщает Manila Bulletin. Оказалось, что двое жителей городка, работающих на местного землевладельца и предпринимателя, вымыли в реке бочки, содержавшие химикаты для производства мыла.
Полиция уже изъяла 16 таких же бочек, а хозяина производства арестовали. Ему будет предъявлено обвинение в загрязнении окружающей среды токсичными веществами.
Анна Лысенко