Во Франции переименовали роман Агаты Кристи «Десять негритят»

Описанные в книге события происходят на Негритянском острове, где в начале августа находятся десять человек. С развитием сюжета они один за одним оказываются убитыми, а с каждой смертью исчезают и фарфоровые статуэтки маленьких негритят.
Когда книга писалась, язык был другим, и использовались слова, которые сегодня забыты. История основывается на популярной считалочке, написанной не Агатой Кристи. Я почти уверен, что оригинальное название никогда не использовалось в США. В Великобритании его изменили в 1980-х годах, и сегодня мы меняем его по всему миру.
Джеймс ПричардПотомок писательницы
Он считает, что Агате Кристи «не понравилось бы, если бы кто-то оказался обиженным ее словесными оборотами».
«Мы не должны использовать термины, которые могут задеть кого-то — так нужно себя вести в 2020 году», — добавил потомок Кристи.
Книга с новым названием уже появилась в продаже во Франции. Стоимость книги в магазинах крупной сети книжных Fnac составляет 5,6 евро.
Ранее по городам во многих странах прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Люди протестуют против расизма и дискриминации темнокожего населения. На фоне протестов ряд производителей сделали ребрендинг продуктов, которые были восприняты как «расистские». Кроме того, американская стриминговая платформа HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем в картине. Спустя две недели платформа вернула фильм, добавив к нему контекст и дисклеймер. Власти городов переименуют улицы, станции метро и даже горы с «расистскими» названиями. Во многих городах осуществляется снос памятников, имеющих отношение к расизму.