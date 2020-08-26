Мать семейства. Какие выплаты доступны женщинам, не имеющим официального дохода

Источник: Агентство «Москва»
По официальным данным Росстата, уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в России в июне 2020 года составил 6,2%, и это максимальное значение за последние восемь лет. При этом доля женщин в общей массе безработных составляет 47,7%. Впервые данные Росстата показали резкий рост безработицы чуть ранее — в мае 2020-го (6,1%). При этом тогда рост во многом был обязан именно женской (не)занятости: уровень безработицы среди женщин подскочил сразу до 6,1% с 5,4%, хотя среди мужчин за тот же период, наоборот, немного снизился (до 6% с 6,1%).
На деле все еще серьезнее. Нужно понимать, что официальные данные безработицы фиксируют только тех, кто активно ищет работу (то есть состоит на бирже труда). Согласно данным ОЭСР (международная Организация экономического сотрудничества и развития), в России среди мужчин до 64 лет оплачиваемую работу имеют около 76%, а среди женщин — только 66%. То есть больше трети российских женщин трудоспособного возраста официально не трудоустроены. Россия — единственная страна G20, в которой этот разрыв не меняется уже много лет.
При этом Россия — страна скрытого и домашнего женского труда. Это прискорбно, учитывая, что 95% женщин имеют хотя бы среднее образование. Велика доля домохозяек и женщин, привлекаемых к работе без оформления (как правило, это сдельная низкоквалифицированная работа или ручной труд).
На что могут рассчитывать нетрудоустроенные женщины?
Пособие по безработице в России является временной выплатой, оно не рассчитано на то, чтобы быть постоянным источник дохода. Пособие выплачивается только тем, кто подтверждает себя как лицо, активно ищущее работу (отмечается в центре занятости, обучается по предложенным центром программам). При этом человек теряет право на выплату, если несколько раз отказывается от предложенной центром занятости работы.
Минимальная (базовая) величина пособия — 1500 рублей в месяц (в период с мая по август 2020 года — 4500 рублей), максимальная — 12 130 рублей. В регионах могут быть свои надбавки. В Москве Указом мэра от 29 марта 2020 № 34-УМ установлена дополнительная «коронавирусная» выплата, которая в совокупности с уже действующими пособиями должна повысить максимальную ставку до 19 500 рублей. В обычное время размер пособия привязан к размеру заработной платы, которую получал безработный на последней работе, — женщине, которая не работала никогда, стоит ориентироваться на базовое пособие в 1500 рублей.
Разовая единовременная выплата при рождении ребенка составляет порядка 18 000 рублей. Безработный родитель также имеет на нее право — выплаты осуществляет орган социальной защиты населения по месту жительства. Существуют также периодические «детские» пособия, но они не могут выплачиваться одновременно с пособием по безработице («или/или»). Стандартные периодические выплаты на 2020 год для безработных — 6752 рубля ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, 50 рублей — после 1,5 лет (на детей, рожденных до 2020 года).
Оплата отпуска по беременности и родам (в среднем, это сумма в интервале от 55 000 до 322 000 рублей), а также поощрительная выплата за раннюю постановку на учет по беременности (около 700 рублей) неработающим женщинам не полагается, поскольку они не уплачивали взносы и не являются застрахованными лицами.
Сейчас в рамках «короновирусных» мер есть дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от 3 до 16 лет — каждая семья, в которой есть такие дети, могла дважды обратиться за единовременной выплатой 10 000 рублей на каждого ребенка (в июне и июле). Кроме того, малообеспеченные семьи могут обратиться за выплатой дополнительных 5500 рублей (в среднем по России), если в них есть дети в возрасте от 3 до 7 лет. Однако, это временная мера, действие которой будет, вероятно, исчерпано по окончанию пандемии.
Нужно отдать должное, даже по меркам стран ОЭСР, в России очень высокий уровень поддержки матерей. Федеральным законом N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» предусмотрено право на получение материнского капитала, которое имеют:
- женщины, родившие (усыновившие) первого ребенка начиная с 01.01.2020;
- женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка начиная с 01.01.2007;
- женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 01.01.2007, если ранее они не воспользовались правом на получение материнского капитала.
Размер материнского капитала составляет от 466 617 — 616 617 рублей в зависимости от количества детей и года их рождения. Также в ряде субъектов есть дополнительные региональные выплаты. При этом материнский капитал может быть потрачен только на определенные программой цели, например, на улучшение жилищных условий, получение детьми образования, формирование накопительной пенсии.
В особо критичных жизненных случаях — если доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума — есть право на получение государственной социальной помощи для малоимущих граждан. Это довольно скромные суммы, так как цель этого пособия — довести уровень дохода семьи до уровня регионального МРОТ. В среднем по стране МРОТ составляет 12 130 рублей: так, в Москве это 17 561 рублей, а в республике Тыва — 7 500 рублей. В данной категории также возможны дополнительные поддерживающие меры, в основном связанные с наличием детей.
Базово, женщина, никогда не имевшая официального места работы, права на пенсию также не имеет. «Профессиональная» домохозяйка и здесь не является застрахованным лицом, поскольку она не платила взносов, не имеет требуемых при расчете «пенсионной формулы» баллов и стажа (который должен быть не менее 11 лет на 2020 год и не менее 15 лет к 2024 году).
Она или иные лица могут добровольно оплачивать взносы в государственные или негосударственные пенсионные фонды в ее пользу, или женщине придется довольствоваться «социальной пенсией». Социальная пенсия выплачивается не ранее достижения 65 лет (на 5 лет позже обычной) и составляет на 2020 год от 5 606,15 рублей (с учетом региональной специфики может быть больше, но, в среднем сумма не превышает 10 000 рублей).
Если рассчитывать на помощь от государства не приходится, можно ли требовать что-то от членов семьи? В общем случае, да. Согласно п. 3 ст. 34 Семейного Кодекса РФ право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Нужно понимать при этом, что вопрос раздела имущества довольно щепетилен на практике (найти, посчитать и поделить), а алименты редко составляют сумму, принципиально отличающуюся от того же МРОТ.
Вывод: Значимую поддержку от государства женщина получат только находясь в статусе матери (при этом такая поддержка носит почти исключительно разовый характер). Статусы жены/ бывшей жены/ матери взрослых детей дают женщине дополнительные шансы на финансирование от членов семьи (хотя иногда достаточно призрачные).
Таким образом, женщина, не обремененная никакими дополнительными социальными статусами (не состоящая в официальном браке /состоящая в «гражданском» браке, в свободных, гостевых и иных формах взаимоотношений, не трудоустроенная официально) может претендовать на пенсию в границах 5 000 — 10 000 рублей в месяц. Поэтому важно понимать, что домашняя работа, которая занимает часто не меньше, а то и больше времени, чем работа в офисе, а также уход за детьми школьного возраста и старше не расцениваются государством как трудоустройство и не дают никаких прав на материальную компенсацию.
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