13:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург
Экологи из трёх регионов России поддержали защитников горы Куштау
В акции участвовали представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.
Акция в поддержку жителей и президента Башкирии, которые отстояли гору Куштау от разработок её Башкирской содовой компанией (БСК), состоялась накануне, 25 августа 2020 года, в посёлке Кочкарь (Пластовский район Челябинской области).
Об этом «АиФ-Урал» сообщила депутат Асбестовского ГО Наталья Крылова. В акции приняли участие представители Свердловской (Сухой Лог, Екатеринбург, Каменск-Уральский), Челябинской (город Пласт, посёлок Кочкарь) и Курганской областей (Шадринск). В руках общественники держали плакат: «Мы, жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей, требуем от олигарха Шмотьева (группа ФОРЭС) прекратить насиловать нашу экологию».
Руководитель региональной общественной организации «Экологическая безопасность Курганской области» Виктория Ярославцева и другие гражданские активисты потребовали переоформить лицензию БСК с региональной на федеральную, проводить контроль качества воздуха вокруг карьера, при штилевой погоде уменьшать выбросы, а вокруг отвалов проводить исследования окружающей среды — воздуха, воды и почвы.
Общественник Михаил Пайвин также сказал: «Я восхищаюсь жителями и президентом Башкирии, которые отстояли гору Куштау. Сегодня представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей объединились против насилия над экологией».
Напомним, что жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией в начале августа 2020 года. Препятствуя геологоразведочным работам, люди организовали у подножия лагерь, что привело к противостоянию экоактивистов и представителей БСК. На место инцидента выезжал президент Башкирии Радий Хабиров, который сумел снизить напряжённость и усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Встреча состоялась на прошлой неделе. Было решено придать Куштау статус особо охраняемой природной территории. Соответствующее письмо было направлено в федеральные органы власти и уже получило предварительное одобрение. На данный момент общественную безопасность в районе Куштау обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН.