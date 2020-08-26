Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 августаОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
11Названы лучшие орнитологические фото года
13:11 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Экологи из трёх регионов России поддержали защитников горы Куштау

В акции участвовали представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

Акция в поддержку жителей и президента Башкирии, которые отстояли гору Куштау от разработок её Башкирской содовой компанией (БСК), состоялась накануне, 25 августа 2020 года, в посёлке Кочкарь (Пластовский район Челябинской области).

Читайте также
В минэкологии Башкирии рассказали о дальнейшей судьбе Куштау

Об этом «АиФ-Урал» сообщила депутат Асбестовского ГО Наталья Крылова. В акции приняли участие представители Свердловской (Сухой Лог, Екатеринбург, Каменск-Уральский), Челябинской (город Пласт, посёлок Кочкарь) и Курганской областей (Шадринск). В руках общественники держали плакат: «Мы, жители Челябинской, Свердловской и Курганской областей, требуем от олигарха Шмотьева (группа ФОРЭС) прекратить насиловать нашу экологию».

Руководитель региональной общественной организации «Экологическая безопасность Курганской области» Виктория Ярославцева и другие гражданские активисты потребовали переоформить лицензию БСК с региональной на федеральную, проводить контроль качества воздуха вокруг карьера, при штилевой погоде уменьшать выбросы, а вокруг отвалов проводить исследования окружающей среды — воздуха, воды и почвы.

Общественник Михаил Пайвин также сказал: «Я восхищаюсь жителями и президентом Башкирии, которые отстояли гору Куштау. Сегодня представители Свердловской, Челябинской и Курганской областей объединились против насилия над экологией».

Напомним, что жители Башкирии выступили против разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией в начале августа 2020 года. Препятствуя геологоразведочным работам, люди организовали у подножия лагерь, что привело к противостоянию экоактивистов и представителей БСК. На место инцидента выезжал президент Башкирии Радий Хабиров, который сумел снизить напряжённость и усадить противоборствующие стороны за стол переговоров. Встреча состоялась на прошлой неделе. Было решено придать Куштау статус особо охраняемой природной территории. Соответствующее письмо было направлено в федеральные органы власти и уже получило предварительное одобрение. На данный момент общественную безопасность в районе Куштау обеспечивают полицейские и сотрудники ОМОН.

«Разработка ее невозможна» — Глава Башкирии заявил о возможном присвоении горе Куштау статуса особо охраняемой территории
Во время загрузки произошла ошибка.
24 августа© Ньюстюб
 5 изменений в организме при отказе от мяса
Что пьем? Как выбрать нужные именно вашему организму витамины
МВД Белоруссии объяснило, почему «испортило» паспорта россиян
В Кремле оценили предложение наделить Госсовет сверхполномочиями
На Украине узаконили феминитивы
В России изменят температурные нормы
Россияне рассказали об обстановке на курортах Турции
Какие выплаты доступны женщинам, не имеющим официального дохода
Эксперты: интерес россиян к отдыху за границей снижается
Gnezdo.ru
5 верных признаков, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Посмотрите, как мы будем жить через 9 лет (фото) Прогноз в фотографиях
Горячие темы на Авто
Надо идти до конца!!! 296
YLETАЙ - 2020. 198
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 168
6 дней до 1 сентября! 84
Кино
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики» В Москве при участии звезд состоялась премьера фантастического блокбастера Джаника Файзиева
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит сейчас
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, какой она стала
Леди
4 грубые ошибки в макияже, которые не следует совершать после 40 Ошибки, которые прощаются в более юном возрасте, со временем могут испортить весь образ и сделать тебя намного старше.
Новости партнеров
Ефремову вынесли обвинение. Судья был строг
Выплата 18 000 рублей пенсионерам старше 55 лет утверждена законодательно
Время упущено: Лукашенко грозит смертная казнь
Суд предъявил Ефремову окончательное обвинение
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь