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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии появились серийные похитители поросят

Они все еще не арестованы.

Источник: Reuters

Полицейские в Японии обескуражены серией похищений поросят с ферм в префектуре Гумма к северу от Токио. С начала июля здесь украли около 670 животных, сообщает SoraNews.

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Все похищения происходили ночью. Поросят просто выносили из хлевов и увозили в неизвестном направлении.

Свиньи — не единственный скот, который похищали неизвестные преступники. У японских фермеров пропало также около десяти телят. На одной из ферм, где была установлена система видеонаблюдения, камеры запечатлели, как посреди ночи к коровнику подъезжает грузовик. Из него вышли трое парней в шортах и футболках. Один остался караулить, а двое других стали выносить телят из коровника.

В полиции считают, что все похищения могут быть делом рук одной преступной группы. Животных, скорее всего, затем продают на бойню. Воры до сих пор на свободе.

Анна Лысенко

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