13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии появились серийные похитители поросят
Они все еще не арестованы.
Полицейские в Японии обескуражены серией похищений поросят с ферм в префектуре Гумма к северу от Токио. С начала июля здесь украли около 670 животных, сообщает SoraNews.
Все похищения происходили ночью. Поросят просто выносили из хлевов и увозили в неизвестном направлении.
Свиньи — не единственный скот, который похищали неизвестные преступники. У японских фермеров пропало также около десяти телят. На одной из ферм, где была установлена система видеонаблюдения, камеры запечатлели, как посреди ночи к коровнику подъезжает грузовик. Из него вышли трое парней в шортах и футболках. Один остался караулить, а двое других стали выносить телят из коровника.
В полиции считают, что все похищения могут быть делом рук одной преступной группы. Животных, скорее всего, затем продают на бойню. Воры до сих пор на свободе.
Анна Лысенко