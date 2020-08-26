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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Любопытный тюлень прокатился с людьми на падлборде

Хотел пообщаться.

Британцы Дарен Форд и Керри Рокет отправились с друзьями на одну из рек в Западном Суссексе, чтобы поплавать на падлбордах. Внезапно к ним присоединился безбилетный пассажир — любопытный молодой тюлень.

Бесстрашное животное невозмутимо улеглось сперва на доску к Керри, затем перебралось на вторую.

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Оказалось, что тюлень — местная знаменитость. Его знают все живущие в округе. Он не только подплывает к рыбакам и туристам на реке Арун, но и не против провести с ними какое-то время. Местные прозвали тюленя Гэвином.

Дарен и Керри рассказали, что никак не поощряли животное. Они в курсе, что человеческая еда может навредить диким зверям. Но Гэвин, похоже, просто был рад прокатиться автостопом в компании.

Анна Лысенко

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