14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
Любопытный тюлень прокатился с людьми на падлборде
Хотел пообщаться.
Британцы Дарен Форд и Керри Рокет отправились с друзьями на одну из рек в Западном Суссексе, чтобы поплавать на падлбордах. Внезапно к ним присоединился безбилетный пассажир — любопытный молодой тюлень.
Бесстрашное животное невозмутимо улеглось сперва на доску к Керри, затем перебралось на вторую.
Оказалось, что тюлень — местная знаменитость. Его знают все живущие в округе. Он не только подплывает к рыбакам и туристам на реке Арун, но и не против провести с ними
Дарен и Керри рассказали, что никак не поощряли животное. Они в курсе, что человеческая еда может навредить диким зверям. Но Гэвин, похоже, просто был рад прокатиться автостопом в компании.
Анна Лысенко