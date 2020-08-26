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15:37 (мск), источник: РИА Новости

В России изучат вторичный иммунитет к коронавирусу у вакцинированных

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Центр имени Гамалеи планирует в будущем изучить вторичный иммунитет к коронавирусной инфекции после вакцинации, то есть выяснить, вырабатываются ли клетки памяти после вакцинации, которые при отсутствии антител могут начать их вырабатывать при встрече с возбудителем инфекции, сообщил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.

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Источник: Агентство «Москва»

«Мы будем проводить серьезные исследования, даже если титр антител упал, это еще не значит, что человек не защищен, потому что надо смотреть так называемый вторичный иммунный ответ», — рассказал Гинцбург.

Он пояснил, что у вакцины два основных свойства — формировать иммунитет и вырабатывать клетки памяти. Клетки памяти при отсутствии антител быстро начинают их вырабатывать, если в организм попадает возбудитель, уточнил Гинцбург.

Чтобы определить есть ли клетки памяти, нужно определить на какой день вырабатываются антитела при встрече с возбудителем, если на второй-третий, они есть, если на 12−14 — нет, подчеркнул Гинцбург.

«По всей видимости, это будет отдельное исследование. Инфекция новая, на все вопросы сразу не ответишь», — отметил он.

По словам Гинцбурга, который поставил себе прививку от коронавируса еще весной, он планирует через год после вакцинации, сдать анализ и выяснить, сохранились ли титры антител.

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«Я себе такой анализ наметил через год, моя супруга сделала через 4 месяца, у нее сохранился тот же титр антител. Я даже немного удивился, потому что думал, что он немножко упадет, но нет. Поэтому я решил, что раньше чем через год не буду смотреть титр антител», — сказал Гинцбург.

Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

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