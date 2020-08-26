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15:41 (мск), источник: Ведомости

В РАН заявили о высоком риске осенней волны коронавируса

Риск возникновения второй волны коронавируса осенью высок, из-за нее пандемия может продлиться еще почти год, заявил академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ Михаил Пальцев, сообщает пресс-служба оперштаба в своем Telegram-канале.

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Скончалось16 683+115
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Источник: AP 2020

«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет», — сказал Пальцев.

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Он добавил, что, учитывая такую вероятность, полностью справиться с эпидемией удастся не раньше лета 2021 г.

«Надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», — сказал академик.

По данным оперштаба на 26 августа, в России за сутки выявлено 4676 заболевших новым коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6403 человека, общее число выздоровевших — 786 150.

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