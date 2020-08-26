15:41 (мск), источник: Ведомости
В РАН заявили о высоком риске осенней волны коронавируса
Риск возникновения второй волны коронавируса осенью высок,
«Четкого прогноза, как вирус будет вести себя дальше, пока нет, но я уверен, что вторая волна будет, и согласен с мнением по поводу тяжести заболевания как минимум потому, что во время длительной изоляции у людей снизился иммунитет», — сказал Пальцев.
Он добавил, что, учитывая такую вероятность, полностью справиться с эпидемией удастся не раньше лета 2021 г.
«Надо предполагать, что к лету будущего года мы уже вернемся к обычному образу жизни», — сказал академик.
По данным оперштаба на 26 августа, в России за сутки выявлено 4676 заболевших новым коронавирусом. Общее число случаев заражения в стране достигло 970 865. Умерли за день 115 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 16 683. За сутки в России выздоровели 6403 человека, общее число выздоровевших — 786 150.