Ученые установили связь между ожирением и смертностью от COVID-19

Согласно полученным данным исследования, ожирение на 48% увеличивает риск умереть от заболевания, вызванного COVID-19. Кроме того, согласно выводам ученых, вакцина от коронавируса может быть менее эффективной для людей с избыточным весом.
Ученые выяснили, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску заражения коронавирусом во всех отношениях. Так, риск людей с ожирением попасть в больницу из-за коронавируса увеличивается на 113%, они также с большей вероятностью попадут в реанимацию (риск увеличивается на 74%).
Исследование ученых из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, опубликованное в научном журнале Obesity Reviews, было проведено по заказу Всемирного банка. Отмечается, что работа ученых представила собой мета-анализ, объединяющий данные многих исследований, проведенных по всему миру, включая Италию, Францию, Великобританию, США и Китай.
Газета отмечает, что в США и Великобритании одни из самых высоких показателей ожирения в мире. Более 40% американцев страдают ожирением, в Великобритании с этой проблемой столкнулись более 27% взрослого населения.