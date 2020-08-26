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16:19 (мск), источник: РИА Новости

Ученые установили связь между ожирением и смертностью от COVID-19

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Ожирение повышает риск смерти от коронавируса COVID-19 почти в полтора раза, а также может снизить эффективность вакцины от вируса, свидетельствует исследование американских ученых, опубликованное изданием Guardian.

Коронавирус COVID-19
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Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:28 MSK, 26.08
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Скончалось16 683+115
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Выздоровело786 150+6 403
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Инфицировано23 933 343+243 073
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Скончалось820 286+6 151
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Источник: РИА Новости

Согласно полученным данным исследования, ожирение на 48% увеличивает риск умереть от заболевания, вызванного COVID-19. Кроме того, согласно выводам ученых, вакцина от коронавируса может быть менее эффективной для людей с избыточным весом.

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Ученые выяснили, что люди с индексом массы тела выше 30 подвержены большему риску заражения коронавирусом во всех отношениях. Так, риск людей с ожирением попасть в больницу из-за коронавируса увеличивается на 113%, они также с большей вероятностью попадут в реанимацию (риск увеличивается на 74%).

Исследование ученых из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле, опубликованное в научном журнале Obesity Reviews, было проведено по заказу Всемирного банка. Отмечается, что работа ученых представила собой мета-анализ, объединяющий данные многих исследований, проведенных по всему миру, включая Италию, Францию, Великобританию, США и Китай.

Газета отмечает, что в США и Великобритании одни из самых высоких показателей ожирения в мире. Более 40% американцев страдают ожирением, в Великобритании с этой проблемой столкнулись более 27% взрослого населения.

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