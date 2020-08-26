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16:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стадо коров оккупировало двор в Челябинской области

Буренки устроили погоню за полицейскими.

Жителям одного из дворов в городе Верхний Уфалей в Челябинской области пришлось вызвать полицию, чтобы разогнать «агрессивно настроенное» стадо коров.

Хозяин отправил буренок пастись на поле, но они решили поискать место поинтереснее и побрели к многоэтажкам.

По данным местных СМИ, от «хулиганского» поведения животных пострадала женщина. У неё многочисленные ушибы и подозрение на перелом. Полицейским тоже пришлось держать безопасную дистанцию, избегая рогов и копыт.

Безответственному хозяину стада предстоит ответить за коровье самоуправство, говорят в полиции.

Анна Лысенко

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