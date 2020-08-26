Путин указал Фалькову на рост цен обучения в некоторых вузах

«Валерий Николаевич, на совещании 21 мая этого года вы говорили о недопустимости пересмотра стоимости обучения, но смотрите, что я вижу: Московский госинститут музыки имени Шнитке, Крымский инженерно-педагогический университет, Юго-западный государственный педагогический университет, Псковский, Севастопольский филиал Плехановского университета. Как минимум в этих вузах уже объявлено о повышении стоимости обучения, как это происходит?» — поинтересовался российский лидер.
По словам Фалькова, большинство вузов в России сохранили цену на обучение на уровне прошлого года, однако некоторые из них не стали придерживаться рекомендаций. С каждым таким учебным заведением, как отметил министр образования, проведена работа и приняты соответствующие меры.
13 мая Фальков сообщил, что ведомство рекомендовало университетам установить цены на обучение не выше, чем в 2019 году. Кроме того, университетам и институтам рекомендовали предоставить студентам максимальные рассрочки на оплату обучения.
11 августа стало известно, что российские вузы с 1 сентября начнут работу в традиционном очном формате.
В конце июля Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе вузов в условиях распространения коронавируса.