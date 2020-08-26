Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 26 августаОткрытие пролива между Азией и Северной Америкой, лучший трюк Гудини, начало битвы за Днепр и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
2285-летняя история московского троллейбуса
17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый рассказал, чем уникален пострадавший в пожаре Утриш

В случае интенсивного пожара восстановление может занять 50−80 лет.

6
фотографий
6
фотографий

Пострадавшая из-за лесных пожаров флора и фауна Утриша уникальна для России.

Об этом сообщил в комментарии Новостям Mail.Ru заведующий лабораторией изучения экологических функций почв Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Константин Гонгальский.

Видео
В уничтожении реликтового леса в «Утрише» заподозрили туристов

«Средиземноморские экосистемы Северо-Западного Кавказа, выходящие на берег Черного моря, уникальны для России: это часть настоящего Средиземноморья со своим комплексом видов растений, животных, грибов, которые не встречаются в других условиях. Причем ширина этой приморской полосы очень небольшая: уже на расстоянии 1−2 км средиземноморские экосистемы сменяются широколиственными лесами», — говорит эксперт.

Помимо реликтовых видов деревьев, таких как фисташка туполистная, несколько видов древовидных можжевельников, эти экосистемы населены многочисленными реликтовыми видами беспозвоночных: насекомых, мокриц, пауков, многоножек, рассказывает Гонгальский.

Только здесь, например, обитает средиземноморская эмбия — единственный в России представитель отряда пузыреногих насекомых. Потеря этих экосистем будет невосполнимой.

В то же время Гонгальский, который работает на Утрише более 20 лет, отметил, что озвучить масштабы ущерба заповеднику сходу нельзя. Средиземноморские экосистемы — периодически горимые, и некоторые местные виды адаптированы к периодическим пожарам.

Специалистам нужно будет оценить интенсивность пожара по степени прогорания органогенного горизонта почв и доле погибших деревьев.

В случае интенсивного пожара восстановление может занять 50−80 лет.
Константин Гонгальский
доктор биологических наук

Как сообщалось, пожар возле Анапы начался 24 августа около полудня. 25 августа с курорта начали эвакуировать отдыхающих. Огонь тушат с привлечением авиации. По данным на 26 августа, пострадало уже более 60 гектаров территории заповедника.

Анна Лысенко

В заповеднике Утриш под Анапой продолжается тушение природного пожара
Во время загрузки произошла ошибка.
25 августа© Ньюстюб
Путин прокомментировал конфликт вокруг шихана Куштау
Москву затопило из-за ливня (видео)
Доля заводов Белоруссии с бастующими рабочими превысила 25% ВВП
Россияне рассказали об обстановке на курортах Турции
Тенерифе накрыла мгла (фото)
На Украине узаконили феминитивы
Gnezdo.ru
5 верных признаков, что у вас в роду были дворяне
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Hi-Tech
Раскрыты ключевые фишки iPhone 12 Смартфон становится все «профессиональнее»
Кино
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото Вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом актриса будет вести новый проект «Золото Геленджика»
Новости партнеров
Раскрыт способ узнать мошенников по номеру телефона
Кто выбрал президента США
Этого деда нашли, когда волонтеры потеряли всякую надежду
Россиянин перешел границы дозволенного со своей знакомой
Популярные темы на «Детях»
Выбрать имя для мальчика 220
Как быстро у вас приезжает скорая? 134
Решиться на второго ребенка 120
Не получаются новые отношения. 102
Новости партнеров
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Немецкая клиника Навального известна «правильным» диагнозом Ющенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь