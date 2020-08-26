17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученый рассказал, чем уникален пострадавший в пожаре Утриш
В случае интенсивного пожара восстановление может занять 50−80 лет.
Пострадавшая
Об этом сообщил в комментарии Новостям Mail.Ru заведующий лабораторией изучения экологических функций почв Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, доктор биологических наук Константин Гонгальский.
«Средиземноморские экосистемы
Помимо реликтовых видов деревьев, таких как фисташка туполистная, несколько видов древовидных можжевельников, эти экосистемы населены многочисленными реликтовыми видами беспозвоночных: насекомых, мокриц, пауков, многоножек, рассказывает Гонгальский.
Только здесь, например, обитает средиземноморская эмбия — единственный в России представитель отряда пузыреногих насекомых. Потеря этих экосистем будет невосполнимой.
В то же время Гонгальский, который работает на Утрише более 20 лет, отметил, что озвучить масштабы ущерба заповеднику сходу нельзя. Средиземноморские экосистемы — периодически горимые, и некоторые местные виды адаптированы к периодическим пожарам.
Специалистам нужно будет оценить интенсивность пожара по степени прогорания органогенного горизонта почв и доле погибших деревьев.
В случае интенсивного пожара восстановление может занять 50−80 лет.
Как сообщалось, пожар возле Анапы начался 24 августа около полудня. 25 августа с курорта начали эвакуировать отдыхающих. Огонь тушат с привлечением авиации. По данным на 26 августа, пострадало уже более 60 гектаров территории заповедника.
Анна Лысенко