18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Венской опере запретили кричать «Браво!»
Новое правило в связи с пандемией.
Посетителей Венской оперы настойчиво просят больше не кричать «Браво!» и «Брависсимо!», сообщает официальный сайт оперного театра.
Новое правило ввели в связи с угрозой заражения коронавирусом. Вместо выкриков зрителям предлагают поблагодарить артистов громкими аплодисментами.
Посетителей также просят не пересаживаться на другие места, посещать буфет, ближайший к своему месту в зале, использовать расставленные повсеместно санитайзеры, соблюдать дистанцию с другими людьми не менее метра и обязательно закрывать маской нос и рот.
Анна Лысенко