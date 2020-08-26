Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
2285-летняя история московского троллейбуса
18:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Венской опере запретили кричать «Браво!»

Новое правило в связи с пандемией.

Посетителей Венской оперы настойчиво просят больше не кричать «Браво!» и «Брависсимо!», сообщает официальный сайт оперного театра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Новое правило ввели в связи с угрозой заражения коронавирусом. Вместо выкриков зрителям предлагают поблагодарить артистов громкими аплодисментами.

Посетителей также просят не пересаживаться на другие места, посещать буфет, ближайший к своему месту в зале, использовать расставленные повсеместно санитайзеры, соблюдать дистанцию с другими людьми не менее метра и обязательно закрывать маской нос и рот.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин прокомментировал конфликт вокруг шихана Куштау
Москву затопило из-за ливня (видео)
Доля заводов Белоруссии с бастующими рабочими превысила 25% ВВП
Россияне рассказали об обстановке на курортах Турции
Ученый рассказал, чем уникален пострадавший Утриш
Тенерифе накрыла мгла (фото)
На Украине узаконили феминитивы
Hi-Tech
Раскрыты ключевые фишки iPhone 12 Смартфон становится все «профессиональнее»
Горячие темы на Авто
Надо идти до конца!!! 296
YLETАЙ - 2020. 201
А не скинуться ли на билет и волшебный пендель? 168
Что то будет.... 149
Кино
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото Вместе с Иваном Охлобыстиным и Тимуром Родригезом актриса будет вести новый проект «Золото Геленджика»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Помните этого красавца? А посмотрите какая жена
Кумир 90-х Таня Овсиенко: как она выглядит в 2020
Дед - кумир миллионов. А вот как выглядит внук
Новости партнеров
Коммунисты назвали истинных организаторов протестов в Белоруссии
В КПРФ заявили о неискренности россиян, поддерживающих белорусов
"Протесты - это госпереворот. Вы хотите как в 93-м?"
Немецкая клиника Навального известна «правильным» диагнозом Ющенко
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь