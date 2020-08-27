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08:45 (мск), источник: Forbes

Рейтинг одобрения Путина вырос до максимума за полгода

Рейтинг одобрения Путина, по данным Левада-центра, вырос до максимального уровня за полгода на фоне улучшения ситуации с коронавирусом. Тем не менее, он оказался одним из самых низких для этого месяца за все годы нахождения у власти Путина.

Источник: Пресс-служба Президента России

Рейтинг одобрения президента Владимира Путина в августе вырос на шесть процентных пунктов и достиг максимального за последние полгода уровня, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром. Сегодня 66% опрошенных в целом одобряют деятельность Путина на посту президента, последний раз этот показатель был выше в феврале 2020 года — 69%.

«Есть общее облегчение от того, что неопределенность ушла и выплаты получены», — заявил агентству Bloomberg аналитик Левада-центра Денис Волков, имея в виду государственные субсидии, выплаченные в качестве антикризисных мер.

Волков не смог предсказать, продолжит ли расти рейтинг Путина в ближайшие месяцы: «Многое будет зависеть от экономики», — сказал он.
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С началом пандемии коронавируса и введением ограничительных ме рейтинг одобрения Путина снизился в марте до 63%, а в апреле и мае — до 59%. Летом ситуация с новыми случаями заболевания коронавирусом в России стабилизировалась, ограничительные меры начали сниматься, и одобрение деятельности президента чуть подросло — до 60% в июне и июле.

Тем не менее рейтинг Путина в августе в 66% оказался одним из самых низких для этого месяца за все годы нахождения Путина у власти — ниже он был только в августе 2000 года (65%), и в августе 2012 и 2013 годов (63%). На пике одобрение Путина достигало 84% в августе 2014 года.

Рейтинг одобрения деятельности премьера Михаила Мишустина вырос в августе на 10 п.п. и достиг 60% — это самый высокий показатель с тех пор, как Мишустин был назначен на эту должность (в апреле, к примеру, одобрение деятельности премьера падало до 46%).

51% респондентов Левада-центра считают, что в августе Россия двигалась в правильном направлении (42% выражали уверенность, что выбран неверный путь). В июле такого мнения придерживались 42% опрошенных (40% считали, что страна идет по неверному пути).

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