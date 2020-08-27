08:45 (мск), источник: Forbes
Рейтинг одобрения Путина вырос до максимума за полгода
Рейтинг одобрения Путина, по данным
Рейтинг одобрения президента Владимира Путина в августе вырос на шесть процентных пунктов и достиг максимального за последние полгода уровня, свидетельствуют данные опроса, проведенного
«Есть общее облегчение от того, что неопределенность ушла и выплаты получены», — заявил агентству Bloomberg аналитик
С началом пандемии коронавируса и введением ограничительных ме рейтинг одобрения Путина снизился в марте до 63%, а в апреле и мае — до 59%. Летом ситуация с новыми случаями заболевания коронавирусом в России стабилизировалась, ограничительные меры начали сниматься, и одобрение деятельности президента чуть подросло — до 60% в июне и июле.
Тем не менее рейтинг Путина в августе в 66% оказался одним из самых низких для этого месяца за все годы нахождения Путина у власти — ниже он был только в августе 2000 года (65%), и в августе 2012 и 2013 годов (63%). На пике одобрение Путина достигало 84% в августе 2014 года.
51% респондентов