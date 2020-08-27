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04:36 (мск), источник: РИА Новости

В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе

КУБИНКА, 27 авг — РИА Новости. Красногорский завод им. С. А. Зверева (КМЗ, входит в «Швабе» Ростеха) представил на форуме «Армия-2020» первый в России прибор для выявления в воздухе вирусов, в том числе, COVID-19, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор предприятия Александр Новиков.

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Источник: РИА Новости

По его словам, медико-биологический прибор «Детектор-БИО» способен определять наличие не только вирусов, но и бактерий, а также токсинов.

«Это совместная разработка с НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. С помощью такого прибора на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут, в зависимости от концентрации патогенов и других факторов», — сообщил Новиков.

Госиспытания этого прибора завершились в июне, его сертификация только готовится, поэтому о заказах говорить рано.

«Однако готовность у нас максимальная, и при необходимости мы готовы произвести столько, сколько потребуется заказчику. Важно, что этот прибор может реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять как в гражданских целях, так и для обеспечения биологической безопасности», — отметил гендиректор завода.

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Как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга «Швабе», «Детектор-БИО» является уникальной отечественной разработкой, не имеющей аналогов на отечественном рынке. В рамках технологического партнерства между Ростехом и Минздравом России «Швабе» является интеграционным центром по постановке на промышленное производство разработок для обеспечения биологической безопасности России, выполненных ведущими научными организациями, и опытных образцов изделий, созданных с привлечением организаций малого и среднего бизнеса.

«Детектор-БИО» предназначен для выявления одновременно до 86 возбудителей инфекционных заболеваний вирусной и бактериальной природы, а также токсинов в окружающей воздушной среде в полностью автоматическом режиме.

Анализ производится двумя независимыми методами — полимеразной цепной реакцией в режиме реального времени и методом иммунофлуоресценции. Прибор предназначен для обеспечения безопасности на местах массового скопления людей, при проведении массовых мероприятий, объектов инфраструктуры, метро, аэропортах, железнодорожных вокзалах и транспортно-пересадочных узлах.

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