В византийском пещерном городе в Крыму нашли центральную площадь

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Работающие в горной части Крыма археологи обнаружили в византийском средневековом городе Эски-Кермен центральную площадь. Предположительно, в поселении были широкие, до 5 м, улицы и множество построек, пишет пресс-служба Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ).
«Крымские археологи обнаружили центральную площадь средневекового городища Эски-Кермен, расположенного в Бахчисарайском районе. Такое открытие сделано впервые для пещерных городов горного Крыма. Специалисты распознали внешний вид главной базилики и нашли множество предметов быта», — говорится в сообщении.
Ученые выяснили, что центральная площадь, ширина которой составляет 5 м, была огорожена большими каменными блоками примерно 2 м в длину, вымощена плитами и располагалась перед базиликой. За ней находились двухэтажные дома, крытые черепицей.
«На Эски-Кермен перед нами все отчетливее прорисовывается полноценный византийский город средних веков, ширина улиц которого достигает 4,8 м, что для средневековья является крупным проспектом. Здесь присутствуют необходимые для полноценного наземного населенного пункта постройки», — отметил один из руководителей экспедиции, директор НИЦ ИАК КФУ Александр Айбабин.
В ходе раскопок также найдены многочисленные фрагменты керамики, обломки черепицы, бронзовые украшения и аксессуары, а также железные орудия труда. Среди находок — бронзовая тарелка, внутренняя часть которой была покрыта растительным орнаментом.
Найденные экспонаты археологи направят в Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» для изучения особенностей состава предметов и их истории.
Эски-Кермен расположен в Бахчисарайском районе Крыма на горном плато с обрывами до 30 м. Он был построен, предположительно, в конце VII века н.э. и разрушен в 1299 году золотоордынскими войсками эмира Ногая. Площадь города составляла 8,5 га, на его территории проживали до 3 тыс. человек.
Эски-Кермен — популярный туристический объект. Он входит в состав Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника. На городище находятся около 360 пещер, в которых располагались боевые казематы, церкви, часовни и усыпальницы, а также зерновые ямы, цистерны для воды, погреба, подвалы, стойла для скота, осадный колодец, вырубленный в толще скалы.