10:11 (мск), источник: РИА Новости
Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России.
Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта Евгения Дитриха.
В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо.
В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов.
Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.