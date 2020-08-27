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10:11 (мск), источник: РИА Новости

Врачей предложили включить в состав экипажей самолетов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Врачей следует включить в состав экипажей самолетов, выполняющих рейсы длительностью больше трех часов по России.

Источник: Reuters

Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо руководителя общественного движения «За безопасность» Дмитрия Курдесова на имя министра транспорта Евгения Дитриха.

В письме указано, что члены экипажа не всегда могут оказать оперативную и необходимую медпомощь пассажиру самолета, которому стало плохо.

В связи с этим Курдесов попросил рассмотреть целесообразность внесения изменений в законодательство и обязать компании, которые выполняют авиаперевозки пассажиров по России, включить медработника в состав экипажа самолета. При этом продолжительность полета должна составлять более трех часов.

Медик, как полагает эксперт, может оказать квалифицированную помощь пассажиру, а также принять решение об экстренной посадке лайнера и госпитализации.

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