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12:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

92-летний вьетнамец не стриг волосы 80 лет (видео)

Мужчина уверен, что из-за стрижки может умереть.

92-летний житель вьетнамского региона Дельта Меконга по имени Нгуен Ван Цзян стал местной звездой и даже прославился за пределами своей страны. А все благодаря необычайно длинным волосам, которые он не стриг вот уже 80 лет. Согласно последним замерам, их длина составляет 4,5 метра.

Волосы, которые сейчас представляют собой длинные дреды, Нгуен отрастил из-за веры в запрещенную местную религию, называемую «кокосовой». Вьетнамец уверен, что человек не должен избавляться от того, с чем родился, поэтому он бережет свои локоны уже много лет, сообщает Daily Mail.

По словам Нгуена, «озарение» к нему пришло в возрасте 12 лет. С тех пор он уверен, что если подстрижет волосы, то непременно умрет.

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Вот уже 80 лет вьетнамец не моет и не расчесывает голову, зато пользуется питательными народными средствами, укрывает их от палящего солнца, чтобы они не пересыхали, и иногда собирает в пучок.

Кстати, семья Нгуена полностью поддерживает его и помогает ухаживать за дредами.

Екатерина Гура

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