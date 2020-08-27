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12:55 (мск), источник: ТАСС Наука

Долгий дневной сон связали с увеличенным риском смерти от всех причин

Но если спать меньше часа в день, то это может быть даже полезно.

Источник: Free-Photos/СС0

ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Дневной сон длиной больше часа значительно увеличивает риск смерти от всех причин и вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли китайские ученые, о своем исследовании они рассказали на конгрессе Европейского кардиологического общества (ESC).

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Ученые проанализировали данные более 20 различных научных работ, авторы которых исследовали взаимосвязь между бессонницей и риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. В них участвовали более 313,6 тыс. человек. Около 39% из них время от времени спали днем.

Анализ показал, что если дневной сон длился более часа, то вероятность различных сердечно-сосудистых заболеваний увеличивалась на 34%. Кроме того, медики выяснили, что аналогичным образом увеличивался и риск смерти от всех причин: он был на 30% выше, чем у тех, кто не спит днем. При этом, по словам экспертов, продолжительная дремота негативно влияла на здоровье лишь тех людей, кто спал более 6 часов в сутки.

Наиболее ярко негативный эффект проявлялся у женщин и пожилых людей. Риск смерти у них увеличивался на 22% и 17% соответственно. «Дневной сон распространен во всем мире и обычно считается здоровой привычкой», — рассказал автор исследования, профессор Пань Чжэ из Медицинского университета Гуанчжоу. Однако это исследование, по его словам, бросает вызов этой устоявшейся точке зрения.

При этом сон продолжительностью менее часа, как отмечают ученые, не вредил здоровью. «Результаты демонстрируют, что непродолжительная дремота (особенно менее 30−45 минут) может улучшить состояние сердечно-сосудистой системы у людей, которые недостаточно спят ночью», — заключил Чжэ.

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