12:55 (мск), источник: ТАСС Наука
Долгий дневной сон связали с увеличенным риском смерти от всех причин
Но если спать меньше часа в день, то это может быть даже полезно.
ПЕКИН, 27 августа. /ТАСС/. Дневной сон длиной больше часа значительно увеличивает риск смерти от всех причин и вероятность появления
Ученые проанализировали данные более 20 различных научных работ, авторы которых исследовали взаимосвязь между бессонницей и риском возникновения
Анализ показал, что если дневной сон длился более часа, то вероятность различных
Наиболее ярко негативный эффект проявлялся у женщин и пожилых людей. Риск смерти у них увеличивался на 22% и 17% соответственно. «Дневной сон распространен во всем мире и обычно считается здоровой привычкой», — рассказал автор исследования, профессор Пань Чжэ из Медицинского университета Гуанчжоу. Однако это исследование, по его словам, бросает вызов этой устоявшейся точке зрения.
При этом сон продолжительностью менее часа, как отмечают ученые, не вредил здоровью. «Результаты демонстрируют, что непродолжительная дремота (особенно менее 30−45 минут) может улучшить состояние