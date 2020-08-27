Послание в бутылке вернули отправителям спустя 35 лет

Житель американского штата Делавэр по имени Брэд Ваксмут отправился кататься на каяке по реке Бродкилл.
Свое небольшое путешествие он предпринял сразу через несколько дней после тропического шторма «Исайяс», бушевавшего у побережья США в начале августа.
Брэд заметил в воде покачивающуюся бутылку, и это был не обычный мусор. Бутылка была плотно закрыта, а внутри виднелась записка, сообщает UPI. Как только мужчина оказался на береге, он открыл бутылку, чтобы прочитать записку.
Послание было датировано 1 августа 1985 года. Письмо написали двоюродные сестры Кэти Риддл и Стейси Уэллс. Местное историческое общество помогло Ваксмуту связаться с Риддл. Оказалось, девочки бросили бутылку в воду всего в нескольких милях от того места, где она была найдена.
Кэти Риддл, которая давно выросла, была удивлена, что бутылка в течение 35 лет оставалась практически на одном и том же месте.