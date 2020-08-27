14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция Ирландии вернула потерянный кошелек через 20 лет
Его нашел местный житель.
Полиция Таллахта в графстве Дублин вернула потерянный кошелек владельцу спустя 20 лет, сообщает UPI.
В местное отделение на днях зашел житель города и отдал найденный им в земле кошелек. В бумажнике находились кредитная карта и студенческий билет, датированный июнем 2001 года.
Полиция смогла связаться с владельцем кошелька, который подтвердил, что потерял его почти два десятилетия назад.
По словам следователей, это была «загадка 20-летней давности, раскрытая за 24 часа».
Анна Лысенко