15:40 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток
Призраки подводных лодок
Фоторепортаж из заброшенного гарнизона на Камчатке.
В 120 километрах от
Военный посёлок Бечевинка (он же — Петропавловск-Камчатский-54, по номеру почтового отделения) построили в 1960-х годах, а в августе 1971-го сюда перевели 12 подводных лодок из 182-й бригады.
Жизнь в посёлке всегда была
После ночной разгрузки «Авача» уходила обратно, а с утра у продуктового магазина выстраивалась очередь. Все продукты разбирались буквально за несколько часов, а в остальное время в ассортименте магазина преобладали хлеб с местной хлебопекарни и всем надоевшие консервы.
Иногда по срочному вызову прилетал из города вертолёт. Он же привозил в гарнизон высокое начальство из
Сам гарнизон состоял из нескольких пятиэтажек, почты, котельной, детского сада и школы. По любым другим делам, например в больницу, жителям приходилось добираться до Петропавловска — это
Официально посёлок Бечевинка, или Финвал, как его называли из соображений секретности, перестал существовать в 1996 году, когда подводные лодки были перебазированы в посёлок Завойко, военная часть расформирована, а население оперативно вывезено в другие населённые пункты. Переселение происходило
В здании бывшей местной школы также сохранились артефакты того времени. Среди парт и стульев на полу валяются географические карты, портреты Ленина и Маркса, учебники и противогазы, напоминающие об уроках НВП в советских школах, в школьном гардеробе осталась
В бухте сохранились и военные объекты. Это причал, к которому
В военных зданиях — тоже немало интересного. Тут можно найти помещение операционной с разбросанными медицинскими инструментами, топливный склад, командный пункт, комнату с покрытыми плесенью противогазами и даже секретное отделение, а в гараже стоит несколько разбитых катеров.
В командном пункте на стене до сих пор висит график перевода военной части в высшие степени готовности, а на столах стоят сломанные самими военными телефоны и средства специальной связи.
Одновременно с посёлком Бечевинка прекратил существование посёлок ракетчиков Шипунский, располагавшийся на сопке на другом берегу бухты.
Сейчас Бечевинка — одно из самых популярных на Камчатке мест для туристов.