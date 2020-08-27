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15:40 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

Призраки подводных лодок

Фоторепортаж из заброшенного гарнизона на Камчатке.

Источник: Александр Новиков/DV

В 120 километрах от Петропавловска-Камчатского между скалистых сопок Бечевинской бухты спрятались от посторонних глаз несколько старых пятиэтажек. Раньше в этих домах жили семьи военных, служивших в секретной части подводных лодок, теперь же здесь можно встретить только медведей и любопытных туристов. Наш корреспондент побывал в этом необычном месте.

Источник: Александр Новиков/DV

Военный посёлок Бечевинка (он же — Петропавловск-Камчатский-54, по номеру почтового отделения) построили в 1960-х годах, а в августе 1971-го сюда перевели 12 подводных лодок из 182-й бригады.

Источник: Александр Новиков/DV
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Жизнь в посёлке всегда была по-настоящему близкой к военным условиям. Добраться сюда из Петропавловска-Камчатского можно только по воде, поэтому продукты и другие необходимые вещи местным жителям привозило судно «Авача», раз в неделю приходившее в бухту из столицы края.

После ночной разгрузки «Авача» уходила обратно, а с утра у продуктового магазина выстраивалась очередь. Все продукты разбирались буквально за несколько часов, а в остальное время в ассортименте магазина преобладали хлеб с местной хлебопекарни и всем надоевшие консервы.

Иногда по срочному вызову прилетал из города вертолёт. Он же привозил в гарнизон высокое начальство из Петропавловска-Камчатского.

Источник: Александр Новиков/DV

Сам гарнизон состоял из нескольких пятиэтажек, почты, котельной, детского сада и школы. По любым другим делам, например в больницу, жителям приходилось добираться до Петропавловска — это шесть-восемь часов пути по океану на моторном судне.

Источник: Александр Новиков/DV

Официально посёлок Бечевинка, или Финвал, как его называли из соображений секретности, перестал существовать в 1996 году, когда подводные лодки были перебазированы в посёлок Завойко, военная часть расформирована, а население оперативно вывезено в другие населённые пункты. Переселение происходило по-военному быстро и чётко: жителям разрешили забрать с собой только самое ценное и необходимое, поэтому в опустевших комнатах до сих пор, почти четверть века спустя, можно найти предметы обихода и личные вещи — книги, игрушки, печатные машинки, посуду. Из-за этого когда-то обжитые и уютные дома выглядят несколько зловеще, будто жильцы покидали их, спасаясь от какой-то катастрофы.

В здании бывшей местной школы также сохранились артефакты того времени. Среди парт и стульев на полу валяются географические карты, портреты Ленина и Маркса, учебники и противогазы, напоминающие об уроках НВП в советских школах, в школьном гардеробе осталась чья-то забытая сменка, а в помещении столовой даже сохранилось немного посуды и мебели.

В бухте сохранились и военные объекты. Это причал, к которому когда-то швартовались субмарины, доты, склады для оружия и ремонтные ангары, а у входа в бухту на берегу лежит проржавевший остов военного корабля.

В военных зданиях — тоже немало интересного. Тут можно найти помещение операционной с разбросанными медицинскими инструментами, топливный склад, командный пункт, комнату с покрытыми плесенью противогазами и даже секретное отделение, а в гараже стоит несколько разбитых катеров.

В командном пункте на стене до сих пор висит график перевода военной части в высшие степени готовности, а на столах стоят сломанные самими военными телефоны и средства специальной связи.

Одновременно с посёлком Бечевинка прекратил существование посёлок ракетчиков Шипунский, располагавшийся на сопке на другом берегу бухты.

Источник: Александр Новиков/DV

Сейчас Бечевинка — одно из самых популярных на Камчатке мест для туристов. Кто-то ездит сюда посмотреть именно на гарнизон, кто-то просто проезжает место во время морской прогулки, а кто-то заглядывает и на рыбалку. Руководство туристической отрасли края не исключает, что интерес туристов к этому месту позволит оживить его и спасёт Бечевинку от полного разрушения.

Источник: Александр Новиков/DV
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