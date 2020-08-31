00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 31 августа
Начало «стахановского движения», крушение круизного лайнера «Адмирал Нахимов», гибель принцессы Дианы и другие события этого дня в истории.
Национальный профессиональный праздник специалистов, несущих ответственность за здоровье братьев наших меньших, отмечается в России каждый год 31 августа. День ветеринарного работника получил в России статус официального государственного профессионального праздника 11 июня 2014 года согласно приказу министра сельского хозяйства России Николая Федорова.
31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения». В декабре того же года пленум ЦК ВКП (б) постановил превратить «стахановское движение» в движение миллионов. Оно быстро охватило всю страну. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы.
В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. В отдельных отраслях промышленности активно проводились стахановские смены, дни, пятидневки, декады, месяцы, в которых участвовали целые предприятия.
В «застойные» годы оно поддерживалось лишь немногими энтузиастами и организовывалось начальниками предприятий в основном для «галочки».
31 августа 1986 года, ровно 34 года назад, в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов».
В тот день «Адмирал Нахимов» стоял в порту Новороссийска и ждал пассажиров. На солнцепеке судно сильно нагрелось. После возвращения в каюты пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещения.
В 22 часа лайнер отошел от причала. В 23 часа 12 минут он столкнулся со следовавшим из Канады в Новороссийск балкером «Петр Васев», груженным зерном. Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул.
По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов.
31 августа 1990 года в Берлине был подписан Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.
А уже 3 октября того же года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. ГДР прекратила свое существование как государство, а Западный Берлин перестал быть самостоятельной политической единицей с особым международным статусом.
Ровно 25 лет назад в этот день в американском Кливленде открылся Музей и Зал славы
Здание было построено по проекту архитектора Бэй Юймина — автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе и других зданий.
На заседании оргкомитета в 1986 году была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла: Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли.
Новые члены Зала объявляются ежегодно. На церемонии «введения в зал» они обычно дают концерт.
В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже, погибла принцесса Диана. Ее друг
Единственный выживший пассажир автомобиля, в котором ехала принцесса, — ее телохранитель. Он получил тяжелые травмы и не помнит событий той ночи.
Существует несколько версий: алкогольное опьянение водителя, необходимость уйти от преследований папарацци, а также различные теории заговора.
Американский актер Ричард Гир в этот день отмечает 71-летие.
Он начал актерскую карьеру с участия в спектаклях, однако широкую известность приобрел благодаря триллеру «Американский жиголо», в котором сыграл главную роль. Закрепила звездный статус Гира мелодрама с Джулией Робертс «Красотка». Это было не последнее сотрудничество двоих актеров: девять лет спустя они также сыграли пару в романтической комедии «Сбежавшая невеста».
С 1991 по 1995 год был женат на супермодели Синди Кроуфорд. С 2002 года женат на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл, есть сын.