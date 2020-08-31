Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 31 августаНачало "стахановского движения", крушение круизного лайнера "Адмирал Нахимов", гибель принцессы Дианы и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
8Самый яркий звездопад года
11Названы лучшие орнитологические фото года
00:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 31 августа

Начало «стахановского движения», крушение круизного лайнера «Адмирал Нахимов», гибель принцессы Дианы и другие события этого дня в истории.

Источник: РИА "Новости"

День ветеринарного работника

Национальный профессиональный праздник специалистов, несущих ответственность за здоровье братьев наших меньших, отмечается в России каждый год 31 августа. День ветеринарного работника получил в России статус официального государственного профессионального праздника 11 июня 2014 года согласно приказу министра сельского хозяйства России Николая Федорова.

Начало «стахановского движения»

31 августа 1935 года донбасский шахтер Алексей Стаханов превысил суточную норму угледобычи в 14 раз, что послужило началом «стахановского движения». В декабре того же года пленум ЦК ВКП (б) постановил превратить «стахановское движение» в движение миллионов. Оно быстро охватило всю страну. Уже через несколько месяцев почти на каждом советском предприятии появились свои стахановцы.

В 1936 году по инициативе профсоюзов стали создаваться школы стахановского опыта. В отдельных отраслях промышленности активно проводились стахановские смены, дни, пятидневки, декады, месяцы, в которых участвовали целые предприятия.

Однако движение в стране так и не прижилось.

В «застойные» годы оно поддерживалось лишь немногими энтузиастами и организовывалось начальниками предприятий в основном для «галочки».

Источник: РИА "Новости"

Крушение круизного лайнера «Адмирал Нахимов»

31 августа 1986 года, ровно 34 года назад, в Новороссийской бухте затонул пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов».

В тот день «Адмирал Нахимов» стоял в порту Новороссийска и ждал пассажиров. На солнцепеке судно сильно нагрелось. После возвращения в каюты пассажиры открыли иллюминаторы, чтобы проветрить помещения.

В 22 часа лайнер отошел от причала. В 23 часа 12 минут он столкнулся со следовавшим из Канады в Новороссийск балкером «Петр Васев», груженным зерном. Корабль получил большие повреждения корпуса, вода хлынула в открытые иллюминаторы, и в течение 10 минут он затонул.

В результате катастрофы погибли 423 человека, в их числе 359 туристов и 64 члена экипажа.

По заключению специалистов, причиной трагедии стали неверные действия капитанов обоих судов.

Церемония подписания договора о вхождении ГДР в состав ФРГ

31 августа 1990 года в Берлине был подписан Договор об установлении германского единства между Федеративной Республикой Германией и Германской Демократической Республикой.

А уже 3 октября того же года произошло официальное объединение ФРГ и ГДР. ГДР прекратила свое существование как государство, а Западный Берлин перестал быть самостоятельной политической единицей с особым международным статусом.

Открытие Музея и Зала славы рок-н-ролла

Ровно 25 лет назад в этот день в американском Кливленде открылся Музей и Зал славы рок-н-ролла. Экспозиция Музея посвящена наиболее известным и влиятельным деятелям эпохи рок-н-ролла.

Здание было построено по проекту архитектора Бэй Юймина — автора Пирамиды Лувра в Париже, Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне, Мирового торгового центра в Балтиморе и других зданий.

На заседании оргкомитета в 1986 году была названа первая десятка членов Зала славы рок-н-ролла: Чак Берри, Джеймс Браун, Рэй Чарльз, Фэтс Домино, братья Эверли, Джерри Ли Льюис, Литтл Ричард, а также Сэм Кук, Бадди Холли и Элвис Пресли.

Новые члены Зала объявляются ежегодно. На церемонии «введения в зал» они обычно дают концерт.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Гибель принцессы Дианы

В ночь на 31 августа 1997 года в автомобильной аварии, произошедшей в подземном тоннеле под площадью Альма в Париже, погибла принцесса Диана. Ее друг Аль-Файед и водитель Анри Поль скончались на месте. Диана умерла через два часа в больнице Сальпетриер. Её похоронили в семейном поместье Спенсеров Элторп в Нортгемптоншире, на уединенном острове.

Единственный выживший пассажир автомобиля, в котором ехала принцесса, — ее телохранитель. Он получил тяжелые травмы и не помнит событий той ночи.

Официальная причина аварии до сих пор не озвучена.

Существует несколько версий: алкогольное опьянение водителя, необходимость уйти от преследований папарацци, а также различные теории заговора.

Ричард Гир

Американский актер Ричард Гир в этот день отмечает 71-летие.

Он начал актерскую карьеру с участия в спектаклях, однако широкую известность приобрел благодаря триллеру «Американский жиголо», в котором сыграл главную роль. Закрепила звездный статус Гира мелодрама с Джулией Робертс «Красотка». Это было не последнее сотрудничество двоих актеров: девять лет спустя они также сыграли пару в романтической комедии «Сбежавшая невеста».

С 1991 по 1995 год был женат на супермодели Синди Кроуфорд. С 2002 года женат на актрисе и бывшей модели Кэри Лоуэлл, есть сын.

Во время загрузки произошла ошибка.
У резиденции Лукашенко в Минске сняли оцепление
В Киеве заявили об экологической катастрофе в Донбассе
Умер создатель мультсериала «Смешарики»
Лидер черногорской оппозиции заявил о «падении режима»
Найдена самая старая супружеская пара в мире
Дуб, который старше Канады, врос в жилой дом в Торонто
Приставы открыли производство против Улюкаева из-за 1760 рублей
Gnezdo.ru
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Не забыли Александру? Полюбуйтесь, что с ней стало
Hi-Tech
Новый китаец полностью раскрыт До презентации гаджета осталось всего несколько дней
Горячие темы на Авто
Хожу в больцу и возник вопрос... 150
Вопросы дня -(наступившего ) 116
Прекрасное не так уж и далёко--- 78
Как думаете африканский демон-гомосек правда существует? 75
Кино
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро Звезда «Дикого ангела» перевоплотилась в легендарную актрису перед камерой
Новости партнеров
Расследование дела Ефремова завершено. Окончательное обвинение
Ефремову утвердили окончательное обвинение
В гроб вместе с телом положили камеру и начали смотреть
Пенсионерам назвали сумму единовременной выплаты. Скоро поступит на счета
Дети
21-летний сын Валерии впервые станет отцом По мнению пользователей сети, у певицы вскоре появится внук или внучка
Леди
Почему 40-летние женщины не тратят время и деньги на себя любимых «Время на себя» — психологический тренд последнего десятилетия.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь