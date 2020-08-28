Стало известно, как долго будет действовать российская вакцина от коронавируса

К концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.
Более 44 тысяч человек приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным разработчиков препарата, его клинические исследования показали отсутствие долгосрочных рисков для здоровья людей, в том числе рисков развития онкологических заболеваний и бесплодия.
По словам учёных, вакцина «Спутник V» содержит неспособные к размножению аденовирусы человека. Отмечается, что это два разных вирусных вектора, то есть частицы, используемые для доставки в клетки организма нужного генетического материала.
Вакцинация происходит в два этапа. Сначала человеку вводят препарат, который содержит ген, ответственный за создание широко известных «шипов» коронавирусных частиц (которые и прозвали короной). Они называются
По расчётам разработчиков вакцины, её действие продлится до двух лет. Столь долгосрочная эффективность — главное преимущество использования двух разных типов аденовирусных векторов, подчеркнули в Центре Гамалеи. Это стало прорывной идеей, сказали исследователи: до сих пор большинство фармкомпаний использовали одновекторный подход.
Учёные пояснили, что оперативно создать вакцину им помог накопленный опыт работы с другими вирусами. Напомним, в Гамалеи ранее разрабатывали вакцину против вируса Эбола, а также против вируса ближневосточной лихорадки MERS. Как известно, MERS наряду с вирусом атипичной пневмонии SARS — ближайшие родственники нового коронавируса. Проделанную российскими микробиологами работу высоко оценили многие их зарубежные коллеги.
Первое, что надо сказать российским учёным и медикам, это «Браво!». Эту технологию и научный подход мы прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам за то, что вы сделали замечательную работу.
Высоко оцениваю разработанную центром Гамалеи вакцину от CoViD-19. Поздравляю вашу страну с государственной регистрацией препарата. Российская аденовирусная вакцина является безопасной и должна успешно завершить клинические испытания.
Из того, что я видела, это, пожалуй, наиболее многообещающая платформа.
Стоит добавить, что в сентябре 2020 года в России планируют начать массовое производство «Спутника V», а на ноябрь намечен старт мировых поставок. К концу 2021 года страна надеется предоставить всем желающим более миллиарда доз. Интерес к вакцине уже проявили 25 стран, в том числе Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты. В общей сложности в этих государствах живёт более половины населения земного шара.
Адель Романенкова