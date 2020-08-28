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12:12 (мск), источник: Life.ru

Стало известно, как долго будет действовать российская вакцина от коронавируса

Прививаться придётся регулярно.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:28 MSK, 28.08
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Источник: РИА "Новости"

К концу 2021 года страна планирует обеспечить более миллиарда доз для желающих привиться от коронавируса. Желающих уже 25 стран.

Более 44 тысяч человек приняли участие в испытаниях российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. По данным разработчиков препарата, его клинические исследования показали отсутствие долгосрочных рисков для здоровья людей, в том числе рисков развития онкологических заболеваний и бесплодия.

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По словам учёных, вакцина «Спутник V» содержит неспособные к размножению аденовирусы человека. Отмечается, что это два разных вирусных вектора, то есть частицы, используемые для доставки в клетки организма нужного генетического материала.

Вакцинация происходит в два этапа. Сначала человеку вводят препарат, который содержит ген, ответственный за создание широко известных «шипов» коронавирусных частиц (которые и прозвали короной). Они называются Spike-белками или просто S-белками. Spike — «шип» в переводе с английского. В результате в теле начинают вырабатываться эти «шипы» — и начинается ответная реакция иммунитета.

Вторую прививку нужно сделать через 21 день. В ней находятся незнакомые человеческому организму аденовирусы, которые дополнительно усиливают иммунитет и делают его более продолжительным.
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Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют по ускоренной схеме

По расчётам разработчиков вакцины, её действие продлится до двух лет. Столь долгосрочная эффективность — главное преимущество использования двух разных типов аденовирусных векторов, подчеркнули в Центре Гамалеи. Это стало прорывной идеей, сказали исследователи: до сих пор большинство фармкомпаний использовали одновекторный подход.

Учёные пояснили, что оперативно создать вакцину им помог накопленный опыт работы с другими вирусами. Напомним, в Гамалеи ранее разрабатывали вакцину против вируса Эбола, а также против вируса ближневосточной лихорадки MERS. Как известно, MERS наряду с вирусом атипичной пневмонии SARS — ближайшие родственники нового коронавируса. Проделанную российскими микробиологами работу высоко оценили многие их зарубежные коллеги.

Первое, что надо сказать российским учёным и медикам, это «Браво!». Эту технологию и научный подход мы прекрасно понимаем и абсолютно одобряем. Вы совершили настоящий прорыв в науке и медицине. Мы благодарны вам за то, что вы сделали замечательную работу.
Полина Степенски
заведующая отделением трансплантации костного мозга и иммунотерапии клиники Хадасса, Израиль
Высоко оцениваю разработанную центром Гамалеи вакцину от CoViD-19. Поздравляю вашу страну с государственной регистрацией препарата. Российская аденовирусная вакцина является безопасной и должна успешно завершить клинические испытания.
Чжун Наньшань
директор Центра исследований респираторных заболеваний Гуанчжоу, Китай
Из того, что я видела, это, пожалуй, наиболее многообещающая платформа.
Хильдеганд Эртл
профессор, Центр вакцин и иммунотерапии, Институт Вистар, Филадельфия, США

Стоит добавить, что в сентябре 2020 года в России планируют начать массовое производство «Спутника V», а на ноябрь намечен старт мировых поставок. К концу 2021 года страна надеется предоставить всем желающим более миллиарда доз. Интерес к вакцине уже проявили 25 стран, в том числе Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты. В общей сложности в этих государствах живёт более половины населения земного шара.

Адель Романенкова

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Вторую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрируют по ускоренной схеме
Во время загрузки произошла ошибка.
12:48 (мск)© Ньюстюб
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