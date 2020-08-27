19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как бы выглядели диснеевские принцессы в размере plus-size (фото)
Художница из США изобразила свою версию мультгероинь.
Американская художница Кристал Уолтер известна своими бодипозитивными взглядами, которые распространяются и на ее творчество. Девушка, сама обладающая пышными формами, в основном рисует крупных женщин, которыми вдохновляется, а также своих подписчиц и известных личностей, которые выглядели бы иначе в другом весе.
Одной из серией работ Кристал стали диснеевские принцессы
Как рассказала Уолтер изданию Bored Panda, она с детства была полной девочкой, и ей не хватало позитивных примеров полных людей, а в сказках и фильмах «большие» люди обычно были или отрицательными, или глупыми. Именно поэтому Кристал решила показать, что и принцессы тоже могут быть нестандартными и привлекательными в любой комплекции.
Екатерина Гура