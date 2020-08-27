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19:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как бы выглядели диснеевские принцессы в размере plus-size (фото)

Художница из США изобразила свою версию мультгероинь.

Американская художница Кристал Уолтер известна своими бодипозитивными взглядами, которые распространяются и на ее творчество. Девушка, сама обладающая пышными формами, в основном рисует крупных женщин, которыми вдохновляется, а также своих подписчиц и известных личностей, которые выглядели бы иначе в другом весе.

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Художница Кристал Уолтер

Одной из серией работ Кристал стали диснеевские принцессы plus-size. Художница пофантазировала, как бы выглядели всем известные героини, будь они на пару размеров больше.

Как рассказала Уолтер изданию Bored Panda, она с детства была полной девочкой, и ей не хватало позитивных примеров полных людей, а в сказках и фильмах «большие» люди обычно были или отрицательными, или глупыми. Именно поэтому Кристал решила показать, что и принцессы тоже могут быть нестандартными и привлекательными в любой комплекции.

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Золушка
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Мерида
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Белль
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