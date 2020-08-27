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20:34 (мск), источник: BBC News Русская служба

Все на весы! Как в Лондонском зоопарке взвешивают питомцев. Фото

В Лондонском зоопарке в четверг началось взвешивание животных, а также измерение их роста и других параметров.

Источник: Reuters

Это делается каждый год, поскольку вес — один из лучших индикаторов здоровья. Но этот год был особенным, потому что впервые со времен Второй мировой Лондонский зоопарк был полностью закрыт на несколько месяцев.

Как длительный локдаун сказался на их питомцах? Судите сами!

Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: Reuters
Источник: PA Media
Источник: PA Media

На взвешивание 19 000 животных уйдет целая неделя. Все полученные данные будут внесены в общую базу данных, доступ к которой имеют все зоопарки мира, что позволяет сообща следить за здоровьем редких и исчезающих видов животных.

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