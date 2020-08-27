Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Отец построил мотоцикл для социальной дистанции Отец и механик Партха Саха из Агартала в Трипуре построил мотоцикл чтобы забирать дочь из школы
Фоторепортажи
2285-летняя история московского троллейбуса
11Названы лучшие орнитологические фото года
20:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Роспотребнадзор назвал рискующих повторно заразиться коронавирусом пациентов

Повторно заразиться коронавирусом рискуют люди, которых поражают сразу два штамма. Такую категорию пациентов назвали в Росспотребнадзоре, передает агентство «Москва».

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:28 MSK, 27.08
Инфицировано975 576+4 711
14.08
5065
15.08
5061
16.08
4969
17.08
4892
18.08
4748
19.08
4828
20.08
4785
21.08
4870
22.08
4921
23.08
4852
24.08
4744
25.08
4696
26.08
4676
27.08
4711
14.0827.08
Скончалось16 804+121
14.08
114
15.08
119
16.08
68
17.08
55
18.08
132
19.08
117
20.08
110
21.08
90
22.08
121
23.08
73
24.08
65
25.08
120
26.08
115
27.08
121
14.0827.08
Выздоровело792 561+6 411
14.08
6568
15.08
6447
16.08
3557
17.08
3133
18.08
6527
19.08
6795
20.08
6090
21.08
5820
22.08
6144
23.08
3162
24.08
2456
25.08
6652
26.08
6403
27.08
6411
14.0827.08
Инфицировано24 266 622+273 723
14.08
301977
15.08
236968
16.08
295270
17.08
224239
18.08
208584
19.08
257673
20.08
264241
21.08
265918
22.08
270879
23.08
253676
24.08
230489
25.08
222482
26.08
248406
27.08
278144
14.0827.08
Скончалось827 527+5 968
14.08
10268
15.08
5185
16.08
6154
17.08
4362
18.08
0
19.08
7067
20.08
6543
21.08
5955
22.08
5622
23.08
5070
24.08
4455
25.08
4407
26.08
6412
27.08
6311
14.0827.08
Выздоровело15 847 588+218 608
14.08
165568
15.08
280420
16.08
166006
17.08
228879
18.08
218885
19.08
227717
20.08
217891
21.08
204487
22.08
171105
23.08
195197
24.08
226756
25.08
206031
26.08
243121
27.08
215244
14.0827.08
Источник: Агентство «Москва»

Там объяснили, что иммунитет вырабатывается к одному штамму, но повторно заболеть можно заразившись другой его версией. Аналогичная ситуация наблюдается с сезонным гриппом. В пресс-службе уточнили, что специалисты пока могут лишь предполагать такие причины повторного заражения. По данным агентства, так в ведомстве отреагировали на информацию о регистрации в Гонконге первого и пока единственного случая повторного заражения коронавирусом.

Видео
Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

24 августа глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что во второй раз заразился коронавирусом, первый раз это произошло в мае. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что пока нет подтверждений повторного заражения главы региона. Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сказал, что вероятность повторного заражения коронавирусом существует, но это происходит очень редко и зависит от индивидуальных особенностей иммунной системы человека.

Ранее министр здравоохранения России сообщил, что российская вакцина начала поступать в гражданский оборот в стране, его начали направлять в больницы в рамках третьей фазы исследования. Президент Владимир Путин заявил, что вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре.

Первую российскую вакцину от коронавируса разработал центр имени Гамалеи, вторую — центр «Вектор», сейчас проходят ее испытания. О регистрации в России первой в мире вакцины Путин объявил 11 августа, она получила название «Спутник V». 15 августа было запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска, а примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян. В России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.

 Путин поставил Медведеву новую задачу
Доктор Мясников прокомментировал произошедшее с Навальным
Грузия пообещала встретить Саакашвили тюрьмой
Луизиана готовится к океанской волне высотой в шесть метров
Месси в ближайшие часы должен выступить с публичным заявлением
Эстония первой ввела санкции из-за ситуации в Белоруссии
Как выглядит пляж, разделенный на мужскую и женскую части (фото)
Художница показала вид диснеевских героинь в размере plus-size
Звери Чернобыля. Редкие кадры обитателей зоны отчуждения
Hi-Tech
Что такое режим бога в Windows И как его активировать
Авто
Новый Need for Speed или настоящий автосим? Обзор Project CARS 3 28 августа состоится релиз одной из самых ожидаемых гоночных игр 2020 года. Мы провели в Project CARS 3 почти два десятка часов — и делимся впечатлениями
Кино
Сын Нагиева пять раз отказывался от участия в шоу «Холостяк» Актер заявил, что ему неинтересны однотипные роли и амплуа
Новости партнеров
Ни один кавказец не ест грибы. Удивитесь, когда узнаете почему
В ПФ рассказали, как будут пересчитывать пенсии за советский стаж
Почему в Подмосковье больше не будут гореть торфяники?
Россия создала оружие, по сравнению с которым ядерное - детская хлопушка
Дети
Как маме одеться 1 сентября, чтобы выглядеть роскошно (фото) Вдохновляемся Меланией Трамп, Кейт Миддлтон и российскими звездами
Леди
Как выглядит 52-летняя Валерия на пляже (фото) Возраст – не помеха для сексуальных нарядов и фото в соцсетях.
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь