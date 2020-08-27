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23:45 (мск), источник: ТАСС

Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/ — Черемушкинский суд Москвы заочно арестовал гражданку России и Израиля Юлию Ильинскую, использовавшую три бюллетеня на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Источник: РИА "Новости"

«27 августа судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Ильинской меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения избрана заочно», — сказали в суде.

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»).

Санкция этой статьи в этой части предполагает до трех лет лишения свободы.

Ильинская получила один бюллетень на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй — в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий — дистанционным способом.

Ранее Ильинская сама написала в Facebook, что смогла проголосовать трижды, а также что бюллетень был выдан ее несовершеннолетней дочери.

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