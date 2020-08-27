Суд заочно арестовал россиянку, трижды проголосовавшую по поправкам в Конституцию

«27 августа судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Ильинской меры пресечения в виде заключения под стражу. Мера пресечения избрана заочно», — сказали в суде.
Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 142.2 УК РФ («Незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования»).
Санкция этой статьи в этой части предполагает до трех лет лишения свободы.
Ильинская получила один бюллетень на избирательном участке при посольстве РФ в Тель-Авиве, второй — в Генконсульстве РФ в Хайфе, а третий — дистанционным способом.
Ранее Ильинская сама написала в Facebook, что смогла проголосовать трижды, а также что бюллетень был выдан ее несовершеннолетней дочери.